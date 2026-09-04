Суд на Филиппинах выдал ордер на арест вице-президента страны

Суд на Филиппинах санкционировал арест вице-президента Сары Дутерте

Tекст: Мария Иванова

Суд города Кесон выдал ордер на арест действующего вице-президента Филиппин Сары Дутерте, пишет газета Manila Bulletin, передает РИА «Новости».

В настоящее время в стране проходит процесс по делу об импичменте Сары Дутерте. Ее подозревают в коррупции, взяточничестве и нецелевом расходовании 10,5 млн долларов из государственных средств. Кроме того, вице-президенту вменяют угрозы в адрес главы государства Фердинанда Маркоса-младшего.

«Сегодня прокуратура города Кесон выдала ордер на арест вице-президента», – сообщил адвокат Пол Лоуренс Лим. Он подчеркнул, что его подзащитная не планирует скрываться от правосудия и намерена использовать все доступные законные методы защиты. Дополнительные подробности об обстоятельствах выдачи ордера и сроках его вручения юрист не уточнил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году вице-президент Филиппин Сара Дутерте наняла киллера для убийства главы государства Фердинанда Маркоса-младшего.

В феврале прошлого года депутаты парламента проголосовали за импичмент политика из-за обвинений в коррупции.

В конце прошлого года Международный уголовный суд оставил под арестом ее отца Родриго Дутерте.