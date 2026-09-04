В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.0 комментариев
Суд на Филиппинах выдал ордер на арест вице-президента страны
Суд на Филиппинах санкционировал арест вице-президента Сары Дутерте
Суд на Филиппинах санкционировал арест действующего вице-президента страны Сары Дутерте, подозреваемой в коррупции и угрозах главе государства.
Суд города Кесон выдал ордер на арест действующего вице-президента Филиппин Сары Дутерте, пишет газета Manila Bulletin, передает РИА «Новости».
В настоящее время в стране проходит процесс по делу об импичменте Сары Дутерте. Ее подозревают в коррупции, взяточничестве и нецелевом расходовании 10,5 млн долларов из государственных средств. Кроме того, вице-президенту вменяют угрозы в адрес главы государства Фердинанда Маркоса-младшего.
«Сегодня прокуратура города Кесон выдала ордер на арест вице-президента», – сообщил адвокат Пол Лоуренс Лим. Он подчеркнул, что его подзащитная не планирует скрываться от правосудия и намерена использовать все доступные законные методы защиты. Дополнительные подробности об обстоятельствах выдачи ордера и сроках его вручения юрист не уточнил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году вице-президент Филиппин Сара Дутерте наняла киллера для убийства главы государства Фердинанда Маркоса-младшего.
В феврале прошлого года депутаты парламента проголосовали за импичмент политика из-за обвинений в коррупции.
В конце прошлого года Международный уголовный суд оставил под арестом ее отца Родриго Дутерте.