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Welt: Немцы начали вывешивать «последние рубашки» против политики Мерца
Жители Германии устроили массовую акцию протеста «Последняя рубашка» против политики канцлера Фридриха Мерца, сообщает телеканал Welt.
Телеканал Welt сообщает, что масштабная акция «Последняя рубашка» набирает популярность в немецких городах. Участники перформанса развешивают майки на желтых указателях перед въездами в населенные пункты. Таким образом люди пытаются привлечь внимание к росту налогов и серьезным финансовым трудностям, и выступают против политики Мерца, передает РИА «Новости».
«Это новая форма протеста против федерального правительства, которая действительно распространяется по всей федеративной республике», – сообщил ведущий телеканала. Он добавил, что ситуацией уже заинтересовалась служба государственной безопасности.
Правоохранительные органы Бранденбурга и Саксонии проверяют законность происходящего, подозревая в организации правых радикалов. Полиция вынуждена снимать одежду со знаков ради безопасности дорожного движения. Согласно опубликованным 11 августа данным института Forsa, недовольство канцлером Фридрихом Мерцем достигло исторических 85%.
В начале августа около 10 тыс. граждан вышли на массовую акцию протеста в Плауэне.
В июле канцлер ФРГ Фридрих Мерц проигнорировал сотни обращений избирателей на платформе обратной связи.
Месяцем ранее подавляющее большинство жителей Германии выразили резкое недовольство работой главы правительства.