МИД России назвал диагнозом игнорирование Евросоюзом нарушений прав человека

Tекст: Вера Басилая

Лукьянцев заявил, что неспособность главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас увидеть нарушения прав человека на территории объединения можно объяснить только диагнозом, передает ТАСС.

«Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каллас анонсировала доклад о ситуации в области прав человека и демократии в мире, а также доклад с разбивкой по отдельным регионам. Что тут можно сказать… Когда права человека находятся в рецессии по всему миру, кроме ЕС – это диагноз», – заявил дипломат.

По его словам, у Брюсселя словно есть особый прибор для измерения уровня демократии, который работает исключительно в зоне «Шенген+». Представитель ведомства обратил внимание на отсутствие в европейском документе упоминаний о преследовании журналистов и политиков внутри самого Евросоюза. Лукьянцев посоветовал Каллас ознакомиться с совместными докладами внешнеполитических ведомств России и Белоруссии.

Дипломат также прокомментировал слова Каллас о том, что ЕС остается «стабильной силой добра». Он иронично отметил, что объединение выступает крупнейшим поставщиком военной помощи для разжигания конфликтов и главным цензором независимых СМИ, что особенно ярко проявляется в ситуации на Украине.

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