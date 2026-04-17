Адвокат назвал число мошеннических кол-центров на Украине

Адвокат Галич: На Украине функционируют более 10 тыс. мошеннических кол-центров

Tекст: Валерия Городецкая

«Только в Киеве работают более тысячи мошеннических кол-центров, а по всей Украине их может быть больше 10 тысяч. Это реальный бич нашего общества», – заявил он, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

По словам Галича, до 2024 года основная деятельность подобных структур была ориентирована на территорию России. Однако, отметил адвокат, Россия за последние годы значительно усилила антимошеннические механизмы и сейчас обладает одной из самых передовых защитных систем в мире. При этом на Украине система противодействия подобным схемам пока развита существенно слабее.

Галич предупредил, что из-за этого мошенники с Украины вскоре начнут активнее обманывать уже собственных граждан. По его словам, многие сотрудники таких кол-центров больше не воспринимают свою деятельность как преступление, считая ее обычной работой. Адвокат выразил мнение, что эти люди «уже другие» и не смогут вернуться к обычной трудовой деятельности.

Ранее телефонные мошенники с Украины начали орудовать на территории Польши.

На этой неделе в Крыму задержали пособников украинских телефонных мошенников.