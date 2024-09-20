Nord Stream увеличила иск к страховщикам «Северного потока» на 174 млн евро

Tекст: Елизавета Шишкова

Компании Nord Stream AG, оператору газопровода «Северный поток», подорванного в 2022 году, пришлось увеличить свои требования к страховщикам в Высоком суде Лондона, сообщает РБК.

В обновленных документах иск к Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance вырос до 574 млн евро. Nord Stream AG уточнила характер повреждений на трубопроводах и увеличила свои требования более чем на 40% по сравнению с первоначально запрашиваемыми 400 млн евро.

Ущерб от взрывов, которые вывели из строя обе нитки «Северного потока», а также вмятина на второй нитке оказались главными аргументами в иске. Вмятина, как утверждает компания, уходит вглубь трубы на 17 процентов и могла появиться из-за внешнего воздействия между 9 марта 2021 года и 30 октября 2022 года. Nord Stream не смогла установить точную причину повреждения.

Оператор уточнил, что для восстановления проекта потребуется как минимум 1,2 млрд евро. Эта сумма включает в себя работы по удалению воды из труб, стабилизацию и ремонт, а также восполнение утраченных запасов газа. Из общей суммы 510 млн евро приходятся на ущерб от взрывов, 240 млн евро на вмятину и 400-450 млн евро на потерянный газ.

Nord Stream требует от Lloyd’s и Arch выплатить 380 млн евро за ущерб от взрывов, независимо от того, будет ли каждый взрыв признан отдельным происшествием. Также компания считает, что наличие вмятины является отдельным страховым случаем и требует компенсацию в размере 190 млн евро. Дополнительно Nord Stream запросила 3,76 млн евро на возмещение первичного освидетельствования ущерба, проведенного Svarog LLP.

Напомним, страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказались выплатить компенсацию компании Nord Stream AG, так как посчитали, что повреждения «Северного потока» стали результатом военных действий, которые не были включены в страховой контракт.

В связи с этим постпред России в ООН Василий Небензя назвал объяснения отказа от обязательств по выплатам застраховавших газопроводы компаний нелепыми.



