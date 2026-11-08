Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.3 комментария
Оппозиционер Айзенкот получил мандат на формирование правительства Израиля
Президент Израиля Герцог поручил Айзенкоту сформировать новое правительство
Президент Израиля Ицхак Герцог выдал лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового кабинета министров по итогам недавних парламентских выборов.
Торжественная церемония прошла в резиденции главы государства. Герцог передал политику полномочия для создания правящей коалиции по результатам голосования, состоявшегося 27 октября, передает ТАСС.
«Вручаю вам мандат на формирование правительства и желаю вам успеха», – сказал Герцог Айзенкоту. Трансляцию мероприятия вела канцелярия президента.
Согласно израильскому законодательству, с момента получения мандата у лидера оппозиции есть 28 дней для того, чтобы заручиться поддержкой большинства депутатов 120-местного Кнессета. Если в установленный срок политик не сможет сформировать коалицию, закон позволяет продлить этот период еще на 14 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Израиля Ицхак Герцог официально объявил о намерении поручить формирование нового кабинета министров лидеру объединенной оппозиции Гади Айзенкоту.
В пятницу Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета в качестве кандидата на должность премьер-министра страны.
В среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты прошедших выборов в парламент.