Оппозиционер Айзенкот получил мандат на формирование правительства Израиля

Президент Израиля Герцог поручил Айзенкоту сформировать новое правительство

Tекст: Ольга Иванова

Торжественная церемония прошла в резиденции главы государства. Герцог передал политику полномочия для создания правящей коалиции по результатам голосования, состоявшегося 27 октября, передает ТАСС.

«Вручаю вам мандат на формирование правительства и желаю вам успеха», – сказал Герцог Айзенкоту. Трансляцию мероприятия вела канцелярия президента.

Согласно израильскому законодательству, с момента получения мандата у лидера оппозиции есть 28 дней для того, чтобы заручиться поддержкой большинства депутатов 120-местного Кнессета. Если в установленный срок политик не сможет сформировать коалицию, закон позволяет продлить этот период еще на 14 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Израиля Ицхак Герцог официально объявил о намерении поручить формирование нового кабинета министров лидеру объединенной оппозиции Гади Айзенкоту.

В пятницу Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета в качестве кандидата на должность премьер-министра страны.

В среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты прошедших выборов в парламент.