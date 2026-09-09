Новые ракеты усиливают роль боевых вертолетов в зоне спецоперации

Tекст: Борис Джерелиевский

Широкая номенклатура российских вооружений представлена на выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте. Среди показанных образцов: экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57, новейший штурмовик Як-130М, вертолет Ми-28НМ – и целая россыпь систем вооружений, в том числе крылатых ракет.

Наибольшее внимание привлекает к себе показанная на выставке малогабаритная крылатая С-8000 «Бандероль», уже показавшая себя в зоне спецоперации. Первая информация о применении «Бандеролей» появилась несколько месяцев назад.

Были сообщения о применении данной ракеты по целям в Киеве. Британская газета The Daily Telegraph указывает, что именно «Бандероль», уверенно поражающая как суда, так и портовые сооружения, сыграла ключевую роль в морской блокаде украинских портов.

Если верить украинским источникам, за три летних месяца было применено около 500 «Бандеролей», то есть около пяти–шести ракет в сутки. Впрочем, эти сведения не передают растущей динамики использования этого оружия. Российские же каналы указывают, что если полгода назад их применяли по одной-две в неделю, то теперь до 10–20 ракет в день, причем только на одном направлении.

Такие масштабы применения новой ракеты говорят о том, что запущено полноценное массовое производство нового оружия. А кроме того, это значит, что ракета оказалась недорогой в производстве.

Длина ракеты составляет около пяти метров, диаметр корпуса около 300 мм, размах крыла около 2,2 м, она может оснащаться различными боевыми частями массой до 150 кг. Но главная особенность, которая и обеспечивает высокую эффективность данного боеприпаса – возможность двигаться и атаковать на сверхмалых высотах. Это обеспечивает высокую скрытность и, соответственно, осложняет ее перехват; машинное зрение позволяет в автономном режиме огибать неровности рельефа.

Не менее важно и то, с какого носителя применяется «Бандероль». На фото с египетского салона данная ракета показана на внешней подвеске вертолета Ми-28НМ. Это значит, что интеграция «Бандероли» с вертолетом в качестве носителя уже полностью завершена. Раньше поступали сообщения о том, что «Бандероль» использовалась с БПЛА «Орион» и «Иноходец».

Универсальность применения ракеты с разных платформ – еще одно ее преимущество.

С высокой вероятностью «Бандероль» станет для Ми-28НМ дополнением к другой ракете, которая специально создана для применения с вертолетов армейской авиации – ЛМУР («Изделие 305»). Существенное сокращение применения «Изделия 305» при столь же резком увеличении использования С-8000 позволяет сделать вывод о замене в системе вооружения ударных и многоцелевых вертолетов.

И это вполне обоснованная для идущих боевых действий альтернатива, поскольку ЛМУР изначально создавалась для поражения прежде всего неприятельской бронетехники и автомобилей (сегодня с этим успешно справляются FPV-дроны), вес ее боевой части в шесть раз меньше, чем у «Бандероли», а дальность – 16 км против 500 км. Вертолет, являющийся в нынешнем конфликте уязвимой для фронтового использования машиной, может осуществлять пуск «Бандеролей» вне зоны действия вражеской ПВО, с безопасного удаления от ЛБС.

В этом смысле можно заметить, что С-8000 по своим ТТХ сопоставима с Storm Shadow/SCALP-EG, при том что она многократно дешевле (некоторые источники указывают стоимость «Бандероли» в 25–30 тыс. долларов), ресурс у вертолета гораздо выше, а стоимость обслуживания – ниже, чем у любого носителя этих ракет. А если учесть количество вертолетов в ВС РФ, в том числе и многоцелевых Ми-8, можно представить, какую грозную для врага силу представляет связка «Бандероли» и винтокрылой машины.

Причем вертолетный арсенал крылатых ракет-дронов «Бандеролью» не ограничивается. На El Alamein International Airshow 2026 Россия демонстрирует еще малогабаритную крылатую ракету-дрон – «Дань-Т».

Корпус аппарата выполнен по классической аэродинамической схеме с заострённым носом, в верхней части которого заметен воздухозаборник. В средней части видны сложенные вдоль корпуса аэродинамические поверхности (крылья), которые раскладываются после отделения от носителя, это позволяет снизить габариты ракеты на подвеске. Также в носовой части размещена оптико-локационная система, которая обеспечивает автономную корректировку наведения на завершающем этапе полета, сверяясь с заранее загруженным в систему профилем цели.

«Дань-Т» имеет ТТХ, практически идентичные «Бандероли», дальность до 450 км и максимальную скорость до 650 км/ч. При этом, согласно неофициальным сведениям, «Дань-Т» как минимум на треть дешевле «Бандероли», то есть

эта ракета может стать еще более массовой и использоваться, в том числе и для «перегруза» вражеской ПВО. Массовыми являются и ее носители – от МиГ-29 до Ми-8.

К слову, сообщения о применении предшественника «Дани-Т» — ракеты «Дань-М» с Ми-8 уже появлялись больше года назад. А ведь Ми-8 – самые массовые вертолеты росссийских Вооруженных сил, и следовательно, в состоянии обеспечить пуски этих ракет в режиме 24/7, было бы достаточное количество боеприпасов.

Казалось бы, специфика боевых действий СВО обесценила ударно-разведывательные функции вертолетов. Стало проще, дешевле и безопаснее применять для разведки, наблюдения, корректировки артиллерии и уничтожения бронетехники БПЛА, в то время как боевым вертолетам отводилась роль перехватчиков вражеских дронов в тылу. Однако возможность запуска с винтокрылых машин малогабаритных крылатых ракет возвращает им атакующие функции. Именно это и демонстрирует показ новых вооружений на выставке в Египте.