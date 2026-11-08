Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.0 комментариев
Завершились поиски всех погибших в затонувшей машине в Чувашии
Найдены тела всех пятерых погибших в затонувшем автомобиле в Чувашии
Спасатели завершили поисковую операцию, подняв со дна реки Цивиль в Чувашии затонувший автомобиль с телами пятерых погибших, сообщил глава Новочебоксарска Александр Алексеев.
«Спасатели подняли со дна реки Цивиль автомобиль, в котором находились тела еще двоих погибших. Таким образом, поисковые работы завершены», – написал Алексеев в канале на платформе Мах.
По словам главы Новочебоксарска, родным и близким погибших оказывают психологическую помощь специалисты МЧС. Он выразил глубокие соболезнования семьям жертв трагедии, отметив, что эта невосполнимая потеря потрясла весь город.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в реке Цивиль под Новочебоксарском нашли затонувший внедорожник с пятью молодыми людьми.
Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля с лосем на трассе в Чувашии.
В результате столкновения трех автомобилей в Чувашии погибли четыре молодых человека.