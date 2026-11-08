Завершились поиски всех погибших в затонувшей машине в Чувашии

Найдены тела всех пятерых погибших в затонувшем автомобиле в Чувашии

Tекст: Ольга Иванова

«Спасатели подняли со дна реки Цивиль автомобиль, в котором находились тела еще двоих погибших. Таким образом, поисковые работы завершены», – написал Алексеев в канале на платформе Мах.

По словам главы Новочебоксарска, родным и близким погибших оказывают психологическую помощь специалисты МЧС. Он выразил глубокие соболезнования семьям жертв трагедии, отметив, что эта невосполнимая потеря потрясла весь город.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в реке Цивиль под Новочебоксарском нашли затонувший внедорожник с пятью молодыми людьми.

Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля с лосем на трассе в Чувашии.

В результате столкновения трех автомобилей в Чувашии погибли четыре молодых человека.