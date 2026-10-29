  • Новость часаУшаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай наказал мировую звезду за неуважение
    «Русские витязи» сообщили о гибели двух летчиков авиагруппы
    Пашинян отказался увольнять армянского губернатора за слова об «иванах»
    Совет при президенте решил выбирать российский цвет года
    Российский Красный Крест доставил гуманитарную помощь в Алешки
    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита
    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине
    Петербург и столица Маврикия решили стать городами-побратимами
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    29 октября 2026, 14:57 • Новости дня

    В ДТП со скорой помощью в Архангельской области пострадали два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Машина скорой помощи съехала с проезжей части и опрокинулась на трассе в Архангельской области, два человека получили травмы.

    Автомобиль скорой помощи съехал с дороги и перевернулся на трассе Вельск – Коноша в Архангельской области, два человека получили травмы, сообщило в «Максе» региональное агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

    В автомобиле находились четыре человека, двое из них – водитель и фельдшер – получили травмы. Пострадавших доставили в Вельскую центральную районную больницу.

    Информацию о происшествии передала фельдшер бригады. Заблокированных в автомобиле не было, но для эвакуации понадобились медицинские носилки. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник управление МВД по Омской области сообщило о столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи в Марьяновском районе, в результате которого пострадали четыре человека.

    Ранее четыре человека пострадали при ДТП со скорой и грузовиком в Приморье. До этого в Краснозерском районе Новосибирской области перевернулся автомобиль скорой медицинской помощи, перевозивший беременную женщину.

    28 октября 2026, 08:29 • Новости дня
    Автомобили бренда Volga впервые обогнали по продажам «Москвич»
    Автомобили бренда Volga впервые обогнали по продажам «Москвич»
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В октябре продажи новых автомобилей российского бренда Volga впервые обошли результаты «Москвича», сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

    С 5 по 25 октября в России реализовали 793 новых автомобиля марки Volga и 694 машины «Москвич», указал глава агентства в своем Telegram-канале.

    «До сентября продажи «Москвича» были стабильно выше. Но после приостановки программы господдержки он слегка притормозил», – заявил Целиков.

    Самой популярной моделью «Москвича» остается наиболее доступный «Москвич 3», занимающий около 80% продаж марки. В линейке Volga наибольшим спросом пользуется дорогой кроссовер Volga K50, на который приходится более 50% реализации бренда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский автомобильный рынок пополнился рекордным числом новых моделей. В прошлом году продажи автомобилей в России снизились на фоне увеличения числа предложений.

    Комментарии (26)
    26 октября 2026, 20:47 • Новости дня
    Путин поручил губернаторам развивать прокат семейных авто с детскими креслами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил руководителям регионов рассмотреть вопрос о развитии сервисов краткосрочной аренды семейных автомобилей, оборудованных детскими креслами.

    Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президентского совета по реализации государственной демографической и семейной политики, опубликованном на сайте Кремля.

    «Рассмотреть вопрос о развитии в крупных городах услуг краткосрочной аренды семейных автомобилей, оснащенных детскими удерживающими системами (устройствами), для совершения семейных поездок», – говорится в документе.

    Высшие должностные лица регионов должны представить соответствующий доклад до 1 июня 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о намерении «Единой России» развивать региональные меры поддержки семей с детьми.

    В августе она назвала поддержку семей с детьми одной из главных тем предложений россиян для новой Народной программы партии.

    В том же месяце руководитель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова сообщила об активном расширении мер поддержки семей «Единой Россией».

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Кроссоверы Nissan Qashqai вернулись на российский авторынок

    В России возобновились продажи кроссоверов Nissan Qashqai от 1,8 млн рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В российских городах возобновились продажи кроссоверов Nissan Qashqai, цены на автомобили из ближайших поставок начинаются от 1,8 млн рублей.

    В российских городах вновь начали продавать кроссоверы Nissan Qashqai. Стоимость автомобилей из ближайших поставок начинается от 1,8 млн рублей, тогда как за машины с центрального склада просят от 2,58 млн рублей, пишет «За рулем».

    Приобрести автомобиль можно в Москве, Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Кирове, Воронеже, Набережных Челнах, Тамбове, Красноярске и Липецке.

    Автомобили оснащены техникой от китайской версии модели: бензиновым двигателем объемом два литра и мощностью 140 лошадиных сил, вариатором и передним приводом. В комплектацию входят панорамная крыша, мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль и система кругового обзора с парктрониками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее автоконцерн «АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Legend.

    Кроме того, «Москвич» приступил к продажам новых кроссоверов М70 и М90.

     Представители компании «Рольф» назвали отечественный «Москвич 3» самым доступным новым кроссовером в России.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Беременная женщина погибла в массовом ДТП под Иркутском

    МВД: Беременная женщина погибла в ДТП с тремя автомобилями под Иркутском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате столкновения трех автомобилей на трассе «Байкал» в Иркутской области погибла беременная женщина, еще два человека госпитализированы, сообщило главное региональное управление МВД.

    Авария произошла на 181-м километре федеральной автодороги Р-258 вблизи поселка Новоснежная. Водитель Nissan Presage выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Prius Alpha, которую отбросило под большегруз Sitrak, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    27-летняя пассажирка скончалась в автомобиле скорой помощи, водитель и четырехлетний ребенок доставлены в больницу. Водитель Nissan попытался скрыться с места происшествия, однако был оперативно задержан инспекторами.

    Мужчина заявил, что его машину угнали, но очевидцы подтвердили, что он находился за рулем. В 2024 году он уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в том же регионе травмы в ДТП получили шесть человек.

    В начале года в Иркутской области столкнулись два маршрутных микроавтобуса в городе Шелехов, пострадали шесть человек.

    В прошлом году главное управление МВД по Иркутской области рассказало о гибели четырех человек после столкновения легкового автомобиля с большегрузом на трассе «Сибирь».

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Холдинг «АГР» и Defetoo запустили новый автомобильный бренд Votour

    В России появился новый бренд кроссоверов и внедорожников Votour

    Холдинг «АГР» совместно с компанией Defetoo объявили о выводе на российский рынок нового автомобильного бренда Votour, который будет представлен в сегментах кроссоверов и внедорожников.

    Модельный ряд новой марки будет состоять из кроссоверов и внедорожников, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

    «Холдинг «АГР“ и компания Defetoo объявляют о выводе нового российского автомобильного бренда с международной экспертизой Votour. Его запуск станет новым этапом стратегического партнерства, расширив присутствие в сегментах кроссоверов и внедорожников», – заявили в пресс-службе.

    В компании отметили, что автомобили Votour будут ориентированы на повседневные, а также внедорожные и премиальные внедорожные поездки. Информацию о моделях, производственной программе и сроках старта продаж производители представят позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «АГР Холдинг» показал на Петербургском международном экономическом форуме кроссовер нового бренда Jeland.

    Также холдинг «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo запланировали представить новую марку премиальных автомобилей Esteo.

    Кроме того, в апреле «АГР Холдинг» и Defetoo запустили в Калуге производство двигателей.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 09:38 • Новости дня
    Водитель намеренно направил автомобиль на толпу на западе Германии

    dpa: На западе Германии автомобиль намеренно въехал в скопление людей

    Tекст: Мария Иванова

    В немецком городе Нойштадт-ам-Рюбенберге водитель намеренно въехал на автомобиле в толпу людей, в результате чего пострадали до пяти человек.

    В федеральной земле Нижняя Саксония на западе Германии автомобиль въехал в скопление людей, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Инцидент произошел в понедельник вечером. По данным полиции, водитель намеренно направил транспортное средство на толпу. Находившийся рядом полицейский патруль открыл огонь, однако злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

    Предварительные данные указывают на то, что водитель и пострадавшие могли быть знакомы друг с другом. Травмы получили до пяти человек, они доставлены в больницу, их жизни находятся вне опасности. Правоохранители не исключают, что в машине находились несколько человек. В поисковой операции задействованы вертолет и кинологическая служба.

    «Продолжается выяснение картины происшествия и установление личностей участников инцидента», – сообщила представитель полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу в парке Тиргартен.

    В мае автомобиль на высокой скорости въехал в группу людей на центральной торговой улице в Лейпциге.

    В сентябре прошлого года в столице Германии в результате наезда автомобиля на людей пострадали дети.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал приход «автомобильной зимы» в Москву на следующей неделе

    Синоптик Леус призвал московских водителей сменить летнюю резину на зимнюю

    Tекст: Мария Иванова

    В начале ноября в Московском регионе ожидается похолодание, температура опустится ниже 5 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Автомобильная зима» придет в Москву на следующей неделе, для автомобилистов наступит пора смены летней резины на зимнюю, написал Леус.

    По его словам, в начале первой декады ноября температурный фон снизится до 5 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут опускаться к нулевой отметке, а во второй пятидневке ожидаются заморозки.

    В середине следующей недели возрастет вероятность дождей, которые могут переходить в смешанные осадки. 3-4 ноября возможен первый снег, а после 5-6 ноября местами появится временный снежный покров.

    Специалист напомнил, что летние покрышки при температуре ниже 5 градусов тепла теряют свои свойства, поэтому автомобилистам пора отправиться в шиномонтаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Гидрометцентр сообщил об отсутствии снега в Москве до конца октября.

    В середине месяца Михаил Леус заявил о возможности использования летней резины еще две-три недели.

    В начале месяца метеобюро рекомендовало переходить на зимние шины в конце октября или начале ноября.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    МВД сняло с розыска сотни разыскиваемых Канадой и Германией автомобилей

    МВД: В России сняли с розыска 665 разыскиваемых Канадой и ФРГ автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    МВД России сообщило о снятии с розыска 665 автомобилей из 813, которые разыскивались Канадой и Германией и были обнаружены на территории страны.

    По состоянию на середину октября из 813 найденных в России транспортных средств, разыскиваемых Канадой и Германией, с розыска снято 665, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    «С февраля 2022 года НЦБ Интерпола Германии оставляет без ответов уведомления об обнаружении разыскиваемых транспортных средств, направляемые немецким правоохранительным органам в целях подтверждения актуальности информации об их розыске», – пояснили в министерстве.

    Российская сторона довела до Генерального секретариата Интерпола позицию о недопустимости использования баз данных без конкретной правоохранительной цели. В результате Германия сократила список разыскиваемого автотранспорта на 108 единиц. Кроме того, с сентября 2025 года возобновилось сотрудничество с Канадой, которая начала подтверждать или снимать с розыска автомобили по каналам Интерпола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе издание The New York Times сообщило об использовании организованными преступными группами канадских портов для отправки похищенных автомобилей в Россию. В июле старший инспектор ДПС Антон Порошин рассказал о способности приборов в патрульных машинах столичной ГАИ выявлять находящиеся в розыске автомобили.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    «Соллерс» передал Спецсвязи России 150 фургонов

    Спецсвязь России получила 150 коммерческих фургонов Sollers SF1

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа «Соллерс» поставила Главному центру специальной связи 150 коммерческих автомобилей Sollers SF1, которые будут задействованы для работы в Москве и других крупных городах страны.

    В переданную партию вошли 140 цельнометаллических фургонов и десять грузопассажирских машин, передает «Интерфакс».

    Компактные городские фургоны Sollers SF1 производятся по технологии полного цикла на предприятии «Соллерс Алабуга» в Елабуге.

    Спецсвязь России специализируется на доставке секретной корреспонденции, опасных грузов, продукции оборонно-промышленного назначения, драгоценных металлов, химических реагентов и предметов искусства по территории страны и государств СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство промышленности и торговли России разработало проект переноса сроков уплаты утилизационного сбора для отечественных производителей автомобилей на декабрь 2027 года.

    Также группа «Соллерс» приступила к серийному выпуску деталей для автомобильных систем безопасности на предприятии в Ульяновске.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    Спрос на лизинг электромобилей и гибридов в России вырос более чем вдвое

    Бизнес в России увеличил лизинг электромобилей и гибридов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За девять месяцев 2026 года российский бизнес оформил в лизинг 11,8 тыс. новых и подержанных гибридов и электромобилей, что на 125,6% больше показателя прошлого года.

    Российские компании значительно нарастили объемы приобретения экологичного транспорта для нужд бизнеса, передает РИА «Новости».

    «Всего по итогам девяти месяцев 2026 года бизнес оформил в лизинг 11,8 тыс. новых и подержанных гибридов и электрокаров по сравнению с 5,2 тыс. годом ранее (+125,6%)», – рассказал руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев.

    Положительную динамику подтверждают и другие участники рынка. В «Европлане» зафиксировали рост спроса почти в три раза, а во «Флит Лизинге» выдачи электромобилей взлетели в пять раз. В числе самых востребованных у корпоративных клиентов марок эксперты называют UMO, Evolute, Avatr, Voyah, Geely, Zeekr и Li. Директор по развитию каналов продаж «Флит Лизинга» Елена Скубий добавила, что высокая популярность автомобилей Voyah связана с доступностью льготного лизинга и развитой сервисной инфраструктурой.

    Коммерческий директор ГК «Интерлизинг» Антон Гуреев объяснил увеличение интереса к такой технике летней ситуацией с бензином, государственными субсидиями и появлением локализованных моделей, включая «Москвич 3-е». По его прогнозам, с учетом всех факторов к концу года суммарные продажи электромобилей и подключаемых гибридов в стране способны вырасти в два раза по сравнению с прошлым годом и преодолеть отметку в 100 тыс. единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минпромторга Антон Алиханов спрогнозировал рост доли электромобилей в России к 2035 году до 25%.

    Кроме того, ведомство отчиталось об увеличении продаж электрокаров в два раза за первые девять месяцев текущего года.

    Также «АвтоВАЗ» начал испытания перспективных модификаций кроссовера Lada Azimut с гибридной силовой установкой.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 08:52 • Новости дня
    «Соллерс» объявил о запуске первого в России производства восьмиступенчатых АКПП

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Автомобилестроительная группа «Соллерс» в следующем году первой в стране наладит серийный выпуск восьмиступенчатых автоматических коробок передач на заводе в Елабуге, сообщили в концерне.

    Запуск производства запланирован на вторую половину 2027 года, передает РИА «Новости». Общая сумма инвестиций в реализацию проекта составит около 500 млн рублей, а проектная мощность предприятия достигнет 13,7 тыс. агрегатов в год.

    «Организация производства автоматических трансмиссий в Елабуге по полному циклу – это первый в России проект локализации современных АКПП с гидротрансформатором для легких коммерческих автомобилей с освоением ключевых технологических переделов и компетенций в периметре одного автоконцерна», – отметил председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.

    По его словам, локализация позволит управлять качеством агрегатов и создавать автомобили с улучшенными свойствами.

    Финальная сборка и испытания узлов пройдут на площадке в Елабуге, а литье и механическая обработка картеров состоятся на литейном заводе «РосАЛит» в Заволжье. Новые коробки передач получат внедорожники Sollers S9, пикапы Sollers ST8 и ST9, а также коммерческие автомобили Sollers SF1.

    Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца сообщил о предоставлении концерну льготного займа на 395 млн рублей. Средства направят на закупку оборудования, оснастки и режущего инструмента для новых линий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин заявил о продолжении всесторонней поддержки стратегических предприятий отечественного автопрома. В начале осени Минпромторг отчитался о замещении почти половины критических компонентов в автомобилестроении.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Mercedes-Benz предложил сотрудникам добровольное увольнение из-за кризиса

    WSJ: Mercedes-Benz предложит уволиться части сотрудников из-за спада в Китае

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz предложит части вспомогательного персонала добровольно покинуть компанию на фоне ухудшения ситуации на рынке.

    Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz запускает новую программу добровольного увольнения для вспомогательного персонала, чтобы повысить эффективность работы на фоне ухудшения рыночных условий, пишет The Wall Street Journal.

    Накануне компания снизила прогнозы на текущий год, предупредив об ухудшении ситуации на китайском рынке и росте издержек в четвертом квартале, в том числе расходов на сырье.

    Ожидается, что скорректированная рентабельность продаж в автомобильном подразделении по итогам года составит от 2% до 3%. При этом прибыль до вычета процентов и налогов прогнозируется на прошлогоднем уровне в 5,82 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу автомобильный концерн Mercedes-Benz запланировал увольнение нескольких тысяч сотрудников. В середине месяца портал немецкого автоконцерна BMW обвалился из-за ажиотажа вокруг программы выплаты пособий добровольно увольняющимся работникам. В начале месяца поставки автомобилей BMW снизились на 6,3% на фоне падения спроса в Китае.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Автоконцерны Японии испугались новых правил Евросоюза для электромобилей

    NHK: Японские автопроизводители опасаются новых правил ЕС для электромобилей

    Tекст: Мария Иванова

    Производители электромобилей из Японии выразили обеспокоенность из-за планируемых в Евросоюзе правил, предоставляющих приоритет машинам европейской сборки.

    Японские автоконцерны ожидают трудностей из-за обсуждаемых в Европе мер поддержки автопрома, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

    Власти Евросоюза намерены предоставлять право на субсидии и участие в государственных закупках исключительно электромобилям, произведенным на территории объединения. Подобные инициативы были предложены еще в марте на фоне острой конкуренции с компаниями из Китая.

    Детали новых правил пока обсуждаются, однако японский бизнес уже оценивает возможные последствия. Так, корпорация Toyota планирует расширить свой завод в Чехии, но в настоящее время продает в европейских странах автомобили японского и турецкого производства. Проблемы на европейском рынке могут возникнуть также у компаний Suzuki и Nissan.

    При этом представители Евросоюза подчеркивают наличие аналогичных защитных мер в самой Японии, ставящих в невыгодное положение европейских производителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Пекин потребовал от китайских компаний отказа от сотрудничества с Брюсселем по делу о субсидиях.

    Весной Министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных ответных мерах в случае причинения ущерба бизнесу из-за нового закона «Сделано в Европе».

    В прошлом году газета Bild сообщила о разработке Еврокомиссией проекта закона об обязательной покупке электромобилей крупными фирмами.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Экспорт гибридных автомобилей из Китая в Евросоюз вырос более чем на 200%

    SCMP: Экспорт гибридных автомобилей из Китая в ЕС вырос более чем на 200%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сентябре объем экспорта китайских гибридных автомобилей в страны Европейского союза увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне ожидания скорого введения квот на ввоз.

    В сентябре экспорт китайских гибридных автомобилей в страны Евросоюза вырос более чем на 200% в годовом исчислении, пишет SCMP.

    Ожидается, что объем поставок останется на высоком уровне до вступления в силу ограничений на импорт, которые были согласованы в ходе недавних торговых переговоров.

    Кроме того, ведущий китайский производитель электромобилей BYD планирует построить новые заводы в Европе для увеличения своей доли на рынке. Это решение связано с сокращением финансовой поддержки внутри страны и растущими торговыми барьерами за рубежом.

    Также Китай предоставил новые разрешения на автономное вождение производителю электромобилей Xpeng и совместному предприятию Volkswagen для усиления конкуренции на рынке беспилотных автомобилей с американской компанией Tesla.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главный переговорщик Евросоюза по торговле Марош Шефчович сообщил о планах объединения к декабрю ввести защитные квоты на ввоз китайских гибридных автомобилей.

    Кроме того, регистрация новых машин китайской компании BYD в Европе выросла более чем в два раза.

    Также китайский производитель BYD занял первое место по продажам электромобилей в Евросоюзе, опередив Tesla.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 11:14 • Новости дня
    Автоюрист оценил обязательность смены летней резины на зимнюю в ноябре

    Юрист Воропаев назвал необязательным переход на зимнюю резину в ноябре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Менять летнюю резину на зимнюю в ноябре по действующим правилам необязательно, однако водителям стоит ориентироваться на погодные условия, заявил автоюрист Лев Воропаев.

    По действующим нормам использование зимней резины обязательно только в течение трех месяцев – декабря, января и февраля, передает РИА «Новости».

    «Обязательного требования, что автомобиль должен находиться на зимней резине в ноябре, нет», – сказал Воропаев.

    Вместе с тем юрист подчеркнул, что в большинство регионов зима приходит до наступления декабря. С точки зрения безопасности водителям необходимо поменять шины уже в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о возможности использования летней резины в Москве до начала ноября.

    Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова посоветовала переходить на зимнюю резину в конце октября.

    Также заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов разрешил москвичам сменить зимнюю резину на летнюю при устойчиво теплой погоде.

    Комментарии (0)
    Главное
    Посол России в Молдавии назвал условие вывода войск из Приднестровья
    Главком ВМФ заявил об участии морской пехоты на самых сложных направлениях СВО
    Кремль исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине
    Армянские депутаты устроили массовую браку с бросанием бутылок и кресел
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    Прибыль Samsung выросла на 514% на фоне бума нейросетей
    Барон Коэн извинился перед казахстанцами за образ Бората

    Африка стала важной экономической целью России

    Россия способна удвоить товарооборот со странами Африки и преодолеть отметку в 50 млрд долларов, считает президент России Владимир Путин. Почему этот континент вызывает сильный торговый интерес, несмотря на низкую платежеспособность? И как России добиться поставленной цели? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета

    Африка все активнее заявляет о себе как о самостоятельном центре мировой политики, и Россия намерена укреплять связи с континентом – расширять торговлю, сотрудничать в сфере энергетики и образования. Участие делегаций 48 государств в третьем саммите «Россия – Африка» показало масштаб интереса континента к диалогу. Как Россия помогает странам Африки укреплять их экономический суверенитет и какие возможности это открывает для самой Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай наказал мировую звезду за неуважение

    Звезда мирового спорта Киллиан Мбаппе и весь высший дивизион испанского футбола извинились перед китайским народом после образцово-показательной порки со стороны Пекина. Достигнув экономического могущества, КНР хочет кое-что объяснить западному миру. И кое за что отомстить. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации