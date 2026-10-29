В ДТП со скорой помощью в Архангельской области пострадали два человека

Tекст: Тимур Шайдуллин

Автомобиль скорой помощи съехал с дороги и перевернулся на трассе Вельск – Коноша в Архангельской области, два человека получили травмы, сообщило в «Максе» региональное агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

В автомобиле находились четыре человека, двое из них – водитель и фельдшер – получили травмы. Пострадавших доставили в Вельскую центральную районную больницу.

Информацию о происшествии передала фельдшер бригады. Заблокированных в автомобиле не было, но для эвакуации понадобились медицинские носилки. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник управление МВД по Омской области сообщило о столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи в Марьяновском районе, в результате которого пострадали четыре человека.

Ранее четыре человека пострадали при ДТП со скорой и грузовиком в Приморье. До этого в Краснозерском районе Новосибирской области перевернулся автомобиль скорой медицинской помощи, перевозивший беременную женщину.