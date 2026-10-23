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    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    23 октября 2026, 18:30 • Новости дня

    Mercedes-Benz запланировал уволить тысячи работников из-за экономии

    Handelsblatt: Mercedes-Benz решил сократить тысячи работников из-за экономии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автомобильный концерн Mercedes-Benz в рамках программы сокращения расходов запланировал увольнение нескольких тысяч сотрудников, пишет газета Handelsblatt.

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz намерен ради экономии сократить несколько тысяч временных работников. Об этом рассказали в самой компании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

    «Компания в ответ на запрос сообщила о «нескольких тысячах», – говорится в публикации издания.

    Сейчас на автомобильных заводах Mercedes-Benz в Зиндельфингене, Бремене и Раштатте трудятся около 3 тыс. временных работников. Всего штат автоконцерна насчитывает порядка 164 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

    Ранее наблюдательный совет германского автогиганта Volkswagen утвердил масштабную программу реструктуризации с сокращением около 50 тыс. рабочих мест и закрытием четырех заводов.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа на фоне закрытия крупных заводов.

    21 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения, сообщили в спецслужбе.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин Германии, являвшийся действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины», – цитирует сообщение ФСБ РИА «Новости».

    В период с 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца силовики задержали вербовавшего наемников для украинских войск иностранца при попытке въезда в Россию. В прошлом году польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР. В 2024 году Австралия обратилась к Москве из-за задержания своего гражданина в зоне проведения спецоперации на Украине.

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    21 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии
    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что влияние России на немецкое общество вызывает у него наибольшее беспокойство.

    Медведев привел высказывание Мерца, согласно которому его главные опасения связаны не с экономикой ФРГ, Евросоюзом, США или Китаем, а с влиянием России на немецкое общество, передает ТАСС.

    «Отличный канцлер! Как же вам, немцам, повезло», – написал он в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества.

    В тот же день Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии.

    На прошлой неделе канцлер отверг идею передать активы России под контроль США.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат, замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    21 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества

    Nius: Канцлер Германии Мерц назвал своей главной заботой влияние России

    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его больше всего тревожит влияние России на немецкое общество, а не внутренние проблемы страны, сообщает издание Nius.

    Мерц считает своей самой большой заботой воздействие Москвы на немцев, а не состояние экономики, Европейский союз, США или Китай, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Nius.

    «Моя самая большая забота сейчас – это не наша экономика, не Европейский союз, не Америка и не Китай. Моя самая большая забота – это влияние России на наше общество», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии.

    Канцлер назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В прошлом месяце он отказался менять антироссийский курс Берлина.

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    22 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Немецкие власти насторожились из-за призыва Gen Z к массовым протестам

    В Германии запланировали протесты Gen Z в 21 городе 31 октября

    Немецкие власти насторожились из-за призыва Gen Z к массовым протестам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкий эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил, что на фоне недавних беспорядков во Франции инициатива «Gen Z regelt» готовит на 31 октября масштабные протесты молодежи в 21 городе Германии.

    После недавних массовых беспорядков во Франции с горящими баррикадами и разгромленными магазинами в Германии пока не зафиксировано аналогичной волны насилия, однако политики, спецслужбы и социологи внимательно следят за развитием ситуации, отмечает Sueddeutsche Zeitung.

    Инициатива школьников и студентов «Gen Z regelt» призвала на 31 октября к общенациональным уличным протестам в 21 городе, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кёльн и Магдебург, тема акций – недовольство состоянием школ, сокращениями в сфере образования и социальной поддержки, ростом стоимости жизни и дискуссией о возвращении всеобщей воинской обязанности, пишет Tagesspiegel.

    Организаторы ввели добровольную регистрацию через систему билетов, чтобы оценить численность участников, подчеркивая, что демонстрации должны оставаться мирными, однако, по словам экстремизмоведа Ахмада Мансура и политика по внутренним делам Кристофа Трома, под брендом «Gen Z» к акциям могут попытаться примкнуть леворадикальные и иные готовые к насилию группы, предупреждает издание Die Rheinpfalz.

    Социологи, в том числе Оливер Нахтвай, указывают, что в Германии протестная культура менее конфронтационная, чем во Франции, а молодежная безработица ниже, кроме того, из-за федерализма недовольство системой образования реже обращается против всего государства, отмечает портал ZDF, тогда как полиция и прокуратуры, например в Мюнхене, готовят сценарии деэскалации и силового вмешательства, но сообщают о преимущественно мирном характере первых региональных митингов, передает tz.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Франции отправили за решетку почти 150 человек после массовых протестов и беспорядков во всей стране. В тот же день во Франции подали в суд на министра внутренних дел из-за оторванной во время разгона демонстрации руки протестующего, которому полиция выстрелила гранатой в толпу. В понедельник во Франции во время уличных волнений были разграблены около 2 тыс. магазинов в разных городах.

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    22 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии

    Дмитриев: Форум России, США и ФРГ может пройти во втором квартале 2027 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что деловой форум с участием российского, американского и немецкого бизнеса пройдет во втором квартале 2027 года.

    Место проведения предстоящего бизнес-форума России, США и ФРГ пока не определено, передает РИА «Новости». «Мы ожидаем, что он состоится где-то во втором квартале следующего года», – сказал Дмитриев в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

    Глава РФПИ добавил, что в работе форума могут принять участие представители других стран. По его словам, запросы поступают от итальянского и французского бизнеса, поэтому организаторам предстоит определить целесообразность приглашения исключительно немецких и американских компаний. Дмитриев также напомнил о поддержке инициативы проведения встреч со стороны Американской торговой палаты (AmCham).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил о поступлении более 20 заявок от немецкого бизнеса на участие в бизнес-форуме.

    Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием США, России и Германии.

    Глава РФПИ заявил о необходимости бизнес-форума между государствами ради восстановления делового диалога.

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    21 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза

    Лидер АдГ Вайдель заявила о необходимости перестройки ЕС

    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз больше не является объединением суверенных государств и нуждается в перестройке с возвращением полномочий национальным правительствам, заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

    «Для меня Европейский союз больше не является группой суверенных государств», – сказала Вайдель на пресс-конференции в Европарламенте.

    Вайдель раскритиковала ситуацию, при которой право законодательной инициативы в ЕС принадлежит только Еврокомиссии, члены которой не избираются гражданами напрямую. По ее мнению, это нарушает принципы демократии и систему сдержек и противовесов, передает РИА «Новости».

    «Поэтому мы и говорим, что нам необходимо перестроить ЕС и вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», – добавила она.

    Вайдель также подчеркнула, что страны Европы должны иметь право выхода из соглашений ЕС. В частности, если эффективность Шенгенского соглашения будет поставлена под сомнение, Германия должна выйти из Шенгенской зоны и сама охранять свои границы.

    Ранее Politico сообщало о подготовке АдГ масштабной программы реформирования Евросоюза, включающей отмену прямых выборов в Европарламент, замену евродепутатов делегатами от национальных парламентов и ограничение полномочий Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе.

    Германия и Испания разошлись во взглядах на европейский бюджет.

    В мае глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в ЕС.

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    22 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для российских автоконцернов

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство промышленности и торговли России разработало проект постановления о переносе сроков уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобилей и спецтехники на декабрь 2027 года.

    Минпромторг предложил перенести оплату утилизационного сбора за четвертый квартал 2026 года и первый-третий кварталы 2027 года на конец 2027 года, передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что эта мера позволит автозаводам высвободить оборотные средства для реализации инвестиционных программ, закупки комплектующих и своевременной выплаты зарплат. Отмечается, что отсрочка призвана обеспечить финансовую устойчивость предприятий в условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживать кредитные портфели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правительство перенесло срок уплаты утилизационного сбора для ведущих автозаводов страны.

    В прошлом году Минпромторг предложил дать крупнейшим отечественным производителям автотехники отсрочку по этому платежу на год.

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    21 октября 2026, 10:30 • Новости дня
    Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии
    Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вооруженные силы Германии во внутреннем докладе предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск на территории страны.

    Вооруженные силы Германии рассматривают риск диверсий против немецких войск на территории страны как значительный. Об этом говорится во внутреннем докладе бундесвера, пишет Süddeutsche Zeitung.

    Согласно закрытому документу, российская сторона якобы готова к осуществлению прямых атак на военные объекты ФРГ. Внутренний отчет классифицирует существующую угрозу как высокую, передает Tagesschau.

    Военное ведомство прямо предупредило собственные подразделения о вероятности проведения целенаправленных акций на немецкой территории. Уровень угрозы оценивается командованием как существенный, сообщает Welt.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Германии арестовали бывшего главу разведки по делу о государственной измене. Весной Берлин представил стратегию по созданию сильнейшей армии Европы. В январе на Украине раскритиковали методы обучения немецкой армии.

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    22 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей

    Минпромторг разрешил использовать автомобили Haval H3 и Dargo в такси

    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации машин для такси, внесены модели Haval H3 и Dargo, сообщил Минпромторг.

    Список автомобилей для работы в такси расширен моделями Haval H3 и Haval Dargo, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Как пояснили в Минпромторге, производство этих моделей по полному циклу налажено в Тульской области, поэтому они соответствуют утвержденным параметрам закона о локализации. Обновленный список будет опубликован на сайте министерства.

    В Минпромторге напомнили, что перечень будет регулярно пополняться новыми локализованными моделями, подходящими под критерии закона. Закон, устанавливающий требования к автомобилям для работы в такси, вступил в силу 1 марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Минпромторг сообщил о возможности использования в отечественных таксопарках автомобилей марок Jetour, Tenet, Omoda и Jeland.

    В том же месяце ведомство увеличило уровень локализации иномарок для такси до 1,5 тыс. баллов.

    В марте перечень разрешенных автомобилей уже расширялся.

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    20 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии

    Мерц: Иностранные инвесторы пообещали вложить в экономику Германии 230 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам саммита Invest in Germany Summit в Берлине сообщил о достижении договоренностей по привлечению около 230 млрд евро инвестиций в немецкую экономику.

    «В целом на сегодняшний день те инвесторы, с которыми мы встретились и поговорили, объявили о намерении вложить около 230 млрд евро», – цитирует Мерца РИА «Новости».

    В качестве примера он привел американскую корпорацию Amazon, которая планирует направить на проекты в ФРГ 16 млрд евро. В числе других инвесторов канцлер упомянул компании NVIDIA, RWE, Blackstone, Microsoft и Sanofi.

    Мерц добавил, что Германия остается привлекательной площадкой для глобального капитала. Всего инвестиционный саммит в Берлине собрал около 200 руководителей крупнейших мировых компаний и фондов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник фармацевтический концерн Roche приостановил новые инвестиции в ФРГ.

    В прошлом месяце политолог Тимофей Дмитриев заявил об историческом унижении Мерца на выборах.

    Летом он назвал политику канцлера причиной экономического ущерба для Германии.

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    20 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе Мерца восстановить «Северные потоки» при росте цен

    Лавров: Канцлер ФРГ Мерц отказался восстанавливать «Северные потоки»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказался восстанавливать газопроводы «Северный поток», несмотря на рост цен на электроэнергию в Германии в три-четыре раза.

    «Мы не будем поступать, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который сказал, что они в жизни не восстановят «Северные потоки». Да, это в три-четыре раза повысило им цены на электроэнергию, но они должны умирать за Украину. Мы не будем такими идиотами», – заявил Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу. Его слова приводит РИА «Новости».

    Министр отметил, что из-за нежелания Европы использовать российский газ его будут покупать США. Он добавил, что в дальнейшем этот газ будет продаваться как американский, поскольку «деньги не пахнут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье газета The New York Times сообщила, что США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу.

    В субботу вице-премьер России Александр Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В августе Европа резко сократила импорт сжиженного природного газа ради российского топлива.

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    22 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    «Капитуляция» ХДС обострила кризис вокруг Мерца

    Politico: АдГ нацелилась провести премьера Саксонии-Анхальт при помощи ХДС

    «Капитуляция» ХДС обострила кризис вокруг Мерца
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании в декабре, чтобы не допустить тайной поддержки кандидата от АдГ.

    В земле Саксония-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» рассчитывает добиться избрания своего представителя Ульриха Зигмунда первым после Второй мировой войны премьером федеральной земли, используя тайное голосование и возможную поддержку части депутатов ХДС, пишет Politico.

    После подозрений, что некоторые консерваторы уже поддержали кандидата АдГ при выборе председателя ландтага, руководство ХДС в Берлине потребовало от региональной фракции жёстких гарантий. Лидер земельного отделения ХДС Свен Шульце предложил, чтобы депутаты партии покидали зал на первых двух тайных турах декабрьского голосования, чтобы исключить обвинения в сотрудничестве с АдГ.

    Глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп назвал поведение фракции ХДС в земле «совершенно неприемлемым» и обвинил АдГ в попытке «уничтожить ХДС в Германии», спровоцировав внутренний раскол. В самой земельной фракции ХДС, напротив, считают тактику оправданной и утверждают, что проводят чёткую линию разграничения с АдГ, не выступая за её изоляцию, так как партия легально представлена в парламенте.

    Руководство АдГ открыто заявляет, что добивается перехода на свою сторону отдельных консервативных депутатов, а сопредседатель партии Тино Крупалла назвал уход ХДС из зала «капитуляцией» и заявил, что консерваторы «боятся выборов». Мерц предупредил, что для парламентариев, которые тайно поддержат ультраправых, «не найдётся места в ХДС», и подчеркнул: «ХДС никогда не будет избирать экстремистов на государственные должности где-либо в Германии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сыронизировал над опасениями Фридриха Мерца по поводу влияния России на политику Германии и тем самым усугубил давление на канцлера. В воскресенье однопартиец Мерца на заседании президиума ХДС публично заявил о необходимости его отставки после провала партии на востоке страны. В субботу Мерц призвал сочувствующих АдГ членов ХДС покинуть партию, пытаясь пресечь сотрудничество с ультраправыми.

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    20 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Минтранс разработал правила техосмотра авто на передвижных станциях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство транспорта разработало проект правил проведения технического осмотра автомобилей с использованием передвижных диагностических линий (ПДЛ) вне специализированных пунктов.

    Согласно проекту приказа, передвижные станции предлагается использовать на расстоянии более 100 км от стационарных пунктов техосмотра, а также на предприятиях, где техника не выезжает на дороги общего пользования, пишет РИА «Новости».

    Документ направлен на исключение возможности фальсификации процедур и повышение безопасности дорожного движения. Операторы будут обязаны соблюдать климатические условия эксплуатации мобильных пунктов, установленные производителем оборудования. Например, запрещается проводить техосмотр, если температура ниже минимально допустимой для работы ПДЛ.

    В настоящее время в России 283 компании используют передвижные диагностические линии. Новые правила планируется ввести в действие с 1 марта 2027 года сроком на шесть лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минтранс предложил изменить правила проведения техосмотра. В июне правительство ужесточило правила контроля за этой процедурой.

    Изменения в правилах техосмотра автомобилей в России анонсировали еще в мае.

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    21 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    В массовом ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека

    МВД: В массовом ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека

    Tекст: Ольга Иванова

    На 52-м километре Киевского шоссе в Московской области столкнулись шесть попутных легковых автомобилей, за медицинской помощью обратились четыре человека, сообщил подмосковный главк МВД России.

    В Наро-Фоминском городском округе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщает полиция Подмосковья в «Макс». Авария случилась около 19:00 по местному времени на 52-м километре Киевского шоссе по направлению в область. По предварительным данным, на дороге столкнулись шесть легковых автомобилей, которые передвигались в попутном направлении.

    В результате инцидента четыре человека обратились за медицинской помощью. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли три девочки-подростка.

    На прошлой неделе в Московской области в аварии пострадали четыре пассажира маршрутки.

    В начале месяца на трассе в Подмосковье после ДТП загорелся грузовик.

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    21 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Штрафы за отказ заполнять анкеты воинского учета ввели в Германии

    DPA: В ФРГ ввели штрафы до 250 евро за отказ заполнять анкеты воинского учета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Германии начало привлекать к административной ответственности молодых людей, не заполнивших своевременно анкеты воинского учета, установив денежные взыскания, пишет агентство DPA.

    Оборонное ведомство Германии инициировало административные дела в отношении граждан, уклоняющихся от своевременного заполнения анкет воинского учета. Размер штрафа может достигать 250 евро, однако наложение взыскания не освобождает военнообязанных от необходимости предоставить требуемые сведения, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    К концу сентября ведомство разослало более 492 тыс. писем, из которых 253 тыс. предназначались мужчинам. Около 96% получивших уведомление предоставили ответы в установленные сроки. В Минобороны отметили, что в случае нехватки добровольцев правящая коалиция рассмотрит возможность введения целевого призыва.

    По данным на конец сентября, численность Бундесвера составила 186,2 тыс. действующих военнослужащих, что превышает прошлогодний показатель на 4,5 тыс. человек. Закон о новой модели военной службы, обязывающий совершеннолетних мужчин заполнять анкеты, вступил в силу в стране 1 января 2026 года. Обязательный призыв в Германии отменили в июле 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу немецкие политики заявили о неизбежности возвращения Германии к воинской повинности.

    Ранее бундесвер решил принудительно отправить военных в литовскую бригаду.

    До этого СМИ сообщили о нехватке личного состава и ПВО у немецких военных в Литве.

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    Исторически так сложилось, что с осени до конца года рубль, как правило, ослабевает. Не обязательно сильно, но тренд на снижение заметен. В этом году рубль сначала так и делал, еще с конца лета. Однако на этой неделе он неожиданно начал крепнуть даже несмотря на то, что Минфин в этом месяце кратно увеличил скупку валюты в рамках бюджетного правила. Что случилось? Подробности

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    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России

    После долгого перерыва правительство Грузии назначило нового специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Им стал весьма статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. О чем это говорит? К чему готовятся в Тбилиси? Подробности

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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

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    Евросоюзу указали на спасение от смерти в СНГ

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов. Если реформы удастся воплотить, ЕС начнет напоминать СНГ – Содружество Независимых Государств. Возможно, это его единственный путь к спасению. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат, замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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