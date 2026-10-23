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Mercedes-Benz запланировал уволить тысячи работников из-за экономии
Handelsblatt: Mercedes-Benz решил сократить тысячи работников из-за экономии
Автомобильный концерн Mercedes-Benz в рамках программы сокращения расходов запланировал увольнение нескольких тысяч сотрудников, пишет газета Handelsblatt.
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz намерен ради экономии сократить несколько тысяч временных работников. Об этом рассказали в самой компании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.
«Компания в ответ на запрос сообщила о «нескольких тысячах», – говорится в публикации издания.
Сейчас на автомобильных заводах Mercedes-Benz в Зиндельфингене, Бремене и Раштатте трудятся около 3 тыс. временных работников. Всего штат автоконцерна насчитывает порядка 164 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.
Ранее наблюдательный совет германского автогиганта Volkswagen утвердил масштабную программу реструктуризации с сокращением около 50 тыс. рабочих мест и закрытием четырех заводов.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа на фоне закрытия крупных заводов.