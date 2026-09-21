Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Дмитриев: Мерц столкнулся с историческим унижением на выборах
Дмитриев назвал историческим унижением Мерца провал ХДС на выборах в ФРГ
Результаты правящей партии ХДС на региональных выборах в ФРГ стали историческим унижением канцлера Фридриха Мерца, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Дмитриев отметил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что Мерц и «разжигающие войну глобалисты» потерпели историческое унижение, получив 4,9% голосов. Он подчеркнул, что слезы сторонников не изменят провальный курс, который отвергают немцы и весь мир, передает РИА «Новости».
Выборы в ландтаг (парламент) федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания состоялись в воскресенье. Христианско-демократический союз канцлера Мерца набрал 4,9% голосов, впервые не сумев преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в местный парламент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мерц отказался уйти в отставку после неудачи его партии.
В понедельник «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге – Передней Померании.
Накануне сам канцлер назвал катастрофой результаты ХДС в этом регионе.