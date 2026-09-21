Каждое следующее предложение будет хуже предыдущего. На днях киевский режим в очередной раз получил возможность убедиться в правоте этой фразы Владимира Путина. Причем речь шла даже не о российском предложении, а об американском. Прибывшие с визитом на Украину спецпредставители Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – привезли Владимиру Зеленскому мирный план, который, судя по всему, был в общих чертах согласован Москвой и Вашингтоном.

Он включал в себя вывод украинских войск из Запорожья и Донбасса (с возможным размещением там контингента ООН), проведение на Украине референдума и выборов, а также изменение конституции. В этом изменении киевский режим должен закрепить внеблоковый статус Украины. Кроме того, Украина должна сократить численность ВСУ и решить языковую проблему.

И это не все. Судя по словам депутата Верховной рады Анны Скороход, Киев должен был не просто уступить территории, но и признать их российскими. «Они приехали с еще худшими условиями, чем мы имели до», – возмущается пани Скороход.

Казалось бы, все логично. Худшие условия появились не на ровном месте, а за счет худшей ситуации, в которой оказался Киев по сравнению с тем же периодом российско-американских переговоров в Анкоридже (когда от Украины требовался вывод войск только из Донбасса для начала каких-то сущностных переговоров). С того времени Москва, доведя производство реактивных «Гераней» до достаточного уровня и с интересом узнав о «40-дневной украинской кампании по принуждению России к миру», начала системное уничтожение украинской экономики, портовой инфраструктуры и энергетики. И если интенсивность этих ударов возрастет (а нет оснований думать иначе), то нынешняя зима для киевского режима может стать самой сложной с начала конфликта. Возможно, даже невыносимой.

Американцы это понимают – и поэтому соглашаются с российским предложением, считая его оптимальным для киевского режима в данный момент. Не потому, что Вашингтон заботится об Украине и думает о страданиях ее жителей – американцы просто хотят продать свой украинский актив пока он еще что-то стоит. Ведь повысить его цену уже не получится.

Еще несколько месяцев назад Киев убеждал Трампа в обратном. В том, что украинская кампания по давлению на Россию (включающая серию ударов по НПЗ и объектам российской экономики) вынудит Кремль просить мира и соглашаться на банальное прекращение огня. Однако эта кампания привела к обратным результатам, и сейчас Штаты хотят пойти навстречу Москве, дабы получить за свою поддержку мирного плана какие-то уступки от Кремля на других фронтах. А не ждать, пока на Украине начнется коллапс и Москва возьмет то, что ей нужно, бесплатно. Отсюда и американский прагматизм.

Вот только он не нашел понимания ни в Киеве, ни в Брюсселе. План Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа был отвергнут, в какой-то степени даже высмеян. Как и сам Кушнер, выступивший на так называемой «Ялтинской европейской стратегии» – прошедшей в подземельях Киева конференции с участием европейских партнеров. Владимир Зеленский четко дал понять, что при поддержке этих самых партнеров готов и дальше воевать.

У украинского руководства здесь тоже своя логика. В отличие, например, от руководства кайзеровской Германии (остановившей войну до входа союзников на территорию Германской империи просто потому, что Берлин понял невозможность достижения победы и не желал бессмысленных разрушений на своей территории), киевское руководство не думает о своей стране. О ее будущем, о судьбе жителей и уж тем более о бессмысленности дальнейших боевых действий.

Зеленский и его окружение готовы продолжать войну ради войны – сжигать Украину для того, чтобы в интересах европейских партнеров и отчасти украинских нацистов нанести России максимальный ущерб. Ослабить ее, а также за счет раскручивания русофобии в Европе помочь Еврокомиссии превратить ЕС из торговой интеграционной структуры в полноценный военно-политический блок. Подчиняющийся Брюсселю и противостоящий не только России, но и в какой-то степени Соединенным Штатам.

И вопрос теперь в том, как сейчас поступят США. У Трампа есть два варианта действий.

Первый – попытаться продавить Украину. Использовать все имеющиеся рычаги (включая намек на отказ в «Старлинке», новые разоблачения окружения Зеленского и даже его самого со стороны НАБУ, запрет на поставки Украине оружия через Европу) для того, чтобы вынудить главу киевского режима принять предложенные условия. Однако этот сценарий чреват рядом рисков. Например, что делать, если Зеленский откажется уступать и, опираясь на поддержку Европы (а также американских демократов), устроит большой скандал? А Зеленский может, в том числе и потому, что он ожидает поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, возвращения в Капитолий демократов и усиления поддержки с их стороны.

В этой ситуации Трампу придется либо уступать (и тем самым демонстрировать слабость), либо усиливать давление – и тогда возникает риск не уступок, а обрушения киевского режима. После чего русские, опять же, берут всё, что им нужно, на бесплатной основе.

Есть и второй вариант – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

Киевскому режиму для того, чтобы понять: переход Конгресса под контроль Демократической партии не будет означать разворота американской политики в сторону Киева, ведь вопросами дипломатии ведает президент. Россиянам – для того, чтобы еще сильнее «декоммунизировать» Украину ракетно-дроновыми ударами, а также забрать из-под ее контроля еще больше территорий, после чего для некоторых в Киеве условия Кушнера покажутся вполне приемлемыми. Наконец, европейцам – для того, чтобы те осознали, что все последствия от идущей декоммунизации ложатся на их бюджеты.

Уничтожение украинских предприятий, лишение киевского режима экспортных возможностей – все это лишает Украину собственных источников дохода. А значит, Европа должна как-то компенсировать эти деньги. И речь не о сотнях миллионов или даже миллиардах – сам Зеленский уже говорит о дыре в 27 млрд долларов. Давать эти деньги Киеву опасно – не только потому, что там их разворуют, но и потому, что выделение новых средств украинским ворам вызовет новый рост рейтинга европейских правых (выступающих за то, чтобы европейские деньги шли на европейские, а не на украинские нужды).

Поэтому не исключено, что через несколько месяцев европейцы и украинцы поймут, что не вывозят войну. Будут готовы хотя бы обсуждать с американцами и россиянами мирный план.

Правда, нет никаких гарантий того, что следующее предложение Москвы и Вашингтона не будет хуже предыдущего.