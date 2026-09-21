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ЦИК сообщил о новых выборах в заксобрание Кировской области
В Кировской области отменили результаты голосования по одному из округов на выборах в региональное законодательное собрание из-за бракованных бюллетеней, предстоит новое голосование, сообщили в ЦИК.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что причиной отмены результатов стала техническая ошибка в бюллетенях для голосования, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел на выборах депутатов законодательного собрания Кировской области восьмого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 25.
В результате выявления нарушения 32 тыс. бюллетеней были признаны недействительными. «Было прекращено, приостановлено голосование по одномандатному избирательному округу. Избирательной комиссией Кировской области 23 сентября будет принято решение о признании выборов несостоявшимися по указанному одномандатному избирательному округу, и будут назначены новые», – заявила глава ЦИК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о признании недействительными почти 37 тыс. бюллетеней в 12 регионах страны.
Глава ведомства отметила спокойный ход голосования вопреки попыткам противников сорвать выборы.
Ранее в Орловской области и Якутии члены комиссий аннулировали часть бланков из-за повреждения пломб на ящиках.