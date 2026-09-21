  • Новость часаЦИК опубликовала итоги обработки 96,95% протоколов
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    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    21 сентября 2026, 13:18 • Новости дня

    Путин высоко оценил результаты работы Госдумы восьмого созыва

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин остался доволен итогами деятельности депутатов Госдумы восьмого созыва.

    Официальный представитель Кремля рассказал журналистам об отношении российского лидера к деятельности парламентариев, передает ТАСС. По его словам, глава государства полностью удовлетворен итогами законотворческой работы.

    «Президент очень высоко оценивает результаты работы Государственной думы предыдущего созыва», – подчеркнул Дмитрий Песков в ходе общения с прессой.

    В июле президент России Владимир Путин отметил высокий профессионализм депутатов восьмого созыва.

    Путин поблагодарил парламентариев за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер.

    После заключительного пленарного заседания Путин вручил законодателям государственные награды.

    20 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на истерические потуги противников сорвать выборы, голосование проходит спокойно и достойно. Об этом в ходе брифинга заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что выборы в России проходят спокойно и достойно. На брифинге в информационном центре ЦИК она отметила, что это в некотором роде поразительно.

    «Мы тоже поражаемся и смотрим, насколько спокойно и достойно проходят выборы, несмотря на все истерические потуги наших врагов, которые делают все возможное, чтобы навредить», – подчеркнула Памфилова.

    Она сообщила, что Запад подготовил «электоральных стервятников» – юристов, которые заточены на срыв выборов в РФ и дезорганизацию работы ЦИК, передает ТАСС.

    «Там, знаете, электоральные-то юристы хорошо тоже обучены Западом, которые такие, больше на Запад работают, чем на Россию. Они подсказали, они прекрасно знают эти законодательства, где какие слабые стороны, и, действительно, попытались организовать кочующие стаи электоральных стервятников, хорошо обученные, жестко заточенные на срыв выборов, на дезорганизацию работы комиссии», – уточнила Памфилова.

    При этом попытки сорвать выборы фиксировали неоднократно. Так, по словам главы ЦИК, вся избирательная система подвергалась массированным кибератакам, направленным на цифровые ресурсы Центризбиркома и дистанционное голосование.

    «За прошедший период было зафиксировано более тысячи волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры РФ. Которые задействованы именно в избирательном процессе», – сообщила Памфилова.

    Глава ведомства уточнила, что основные удары злоумышленников пришлись на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также на цифровые ресурсы Центризбиркома.

    При этом в Москве кибератаки на системы электронного голосования вызвали кратковременные сбои в работе стационарных терминалов.

    По словам руководителя ведомства, сбои при голосовании с использованием стационарных комплексов продолжались около 20 минут. Работа терминалов на соответствующих участках была оперативно восстановлена и далее продолжалась без нарушений.

    Памфилова также рассказала, что представитель одной из системных партий пытался внедрить вирус в систему ДЭГ. «Ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить ее работу», – заявила она, не раскрывая имя и партийную принадлежность нарушителя.

    На 17:00 мск явка на выборах в Государственную думу составила 54,16%, следует из данных ЦИК. Как заявил секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев, показатели активности избирателей превзошли результаты голосования в Государственную думу пятилетней давности. По его словам, граждане активно делают выбор ради развития страны, несмотря на попытки вмешательства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев так настойчиво пытался сорвать выборы в России и почему противнику не удалось добиться поставленных целей.

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    20 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    Матвейчев: Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому

    Матвейчев: Внешний противник не смог конвертировать тревожность в негативное голосование

    Матвейчев: Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому
    @ Николай Бурматов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаками на Россию противник рассчитывал вызвать негативную реакцию граждан по отношению к власти. Ему удалось повысить тревожность среди избирателей, однако конвертировать ее в негативное голосование не получилось, сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в России завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы IX созыва.

    «Это первая кампания, которую кандидаты в депутаты проводили фактически в условиях боевых действий», – отметил Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Данное заявление он сделал в ходе XII Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов», трансляция которого ведется в VK Video.

    По словам Матвейчева, противник делал расчет на то, что удары по инфраструктуре, налеты БПЛА, а также сам факт боевых действий негативно скажется на ходе голосования. «Оппоненты надеялись, что все это приведет к большому потоку негатива в сторону партии власти», – пояснил спикер.

    Впрочем, признал депутат, Киеву и его партнерам удалось повысить тревожность в среде российских граждан. «Иногда буквально приходилось выступать в роли психолога, успокаивать людей», – поделился Матвейчев.

    «Однако противник не смог конвертировать эту тревожность в негативное голосование. Оппоненты, честно говоря, недооценили наш народ. Они думали, что людей удастся обмануть при помощи одного хода – мол, у вас проблемы с бензином, идут боевые действия, голосуйте против власти», – рассуждает депутат.

    «Однако русский человек понял, чего от него хотят. И показал фигу, но не власти, а Зеленскому», – резюмировал парламентарий.

    Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%. А в системе ДЭГ – 90,87%.

    Предварительные итоги голосования, сообщает ЦИК, огласят в понедельник, в 11.00 мск. При этом по итогам подсчета 20,4% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия», набирая 57,1% голосов. За ней следует КПРФ с результатом 14,01%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 9,32% граждан. Партия «Новые люди» получает 7,93% голосов, «Справедливая Россия» – 5,13%.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    20 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Политологи подвели первые итоги голосования на Дальнем Востоке

    Политолог Ляховецкий: Явка на выборах на Дальнем Востоке показала доверие граждан к государственным институтам

    Политологи подвели первые итоги голосования на Дальнем Востоке
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Дальний Восток в текущей кампании активно включился в голосование. Это может быть связано как с доверием граждан к государственным институтам, так и с планами развития регионов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказали политологи Никита Ляховецкий и Никита Сетов.

    «На Дальнем Востоке уже закрылись участки, поэтому мы можем с уверенностью говорить, что все регионы показали высокую явку», – рассказал политолог, эксперт ЭИСИ Никита Ляховецкий.

    По его словам, это демонстрирует доверие граждан к российской избирательной системе, а также желание поддержать государство и государственные институты. «Кроме того, это уверенный гражданский ответ на все попытки дестабилизации, которые идут из-за рубежа», – заметил аналитик.

    Собеседник также указал, что в ДФО не было зафиксировано никаких серьезных нарушений при проведении голосования. «Другими словами, выборы прошли чисто, честно и справедливо. Поэтому никаких сомнений в их результатах быть не может», – пояснил Ляховецкий.

    Отдельно эксперт обратил внимание на Еврейскую автономную область (ЕАО). Он заметил, что для небольшого региона особенно значим вопрос представительства его интересов на федеральном уровне.

    «В нынешней кампании ЕАО этот фактор оказался заметным: в выборах участвуют политики, чья работа связана одновременно с региональной и федеральной повесткой», – детализирует спикер.

    «Более половины избирателей отдали свой голос», – добавил он. По словам Ляховецкого, это говорит о высокой политической активности жителей ЕАО, а также о сплоченности населения.

    Никита Сетов, заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог», эксперт ЭИСИ, согласился с тем, что Дальний Восток в этой кампании демонстрирует высокую степень активности. «Этот тренд синхронизируется с общим трендом участия граждан по стране в этом году», – поясняет аналитик.

    По мнению собеседника, «люди голосуют не столько за партии или кандидатов, сколько за тот курс развития, которым сегодня Дальний Восток идет вместе со всей страной».

    Он напомнил, что ранее была утверждена новая стратегия развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года, с прогнозом до 2036 года. «Стратегия отвечает, в том числе на вопросы о том, куда будут двигаться регионы, какие положительные изменения в жизни людей будут происходить», – рассуждает политолог.

    Как и Ляховецкий, эксперт отдельно обратил внимание на Еврейскую автономную область. «Здесь проходила сдвоенная кампания – помимо депутатов Госдумы, граждане выбирали Законодательное собрание», – пояснил аналитик, заметив, что о результатах пока говорить рано.

    Выборы в Государственную думу IX созыва на Дальнем Востоке завершились, участки закрыты. Согласно имеющимся данным, регион показал достаточно высокую явку.

    Так, в Хабаровском крае показатель равен 40,06%, в Чукотском автономном округе – 57,78%, в Бурятии – 47,1%, Республике Саха (Якутия) – 48,36%, Забайкальском крае – 39,92%, Камчатском крае – 46,77%, Приморском крае – 61,45%, Амурской области – 52,93%, Магаданской области – 51,9%, Сахалинской области – 45,98%, Еврейской автономной области – 54,53%.

    В целом по стране явка на 18:30 мск составляет 55,09%, следует из данных ЦИК. Как заявляла ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова, несмотря на истерические потуги противников сорвать выборы, голосование проходит спокойно и достойно.

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    21 сентября 2026, 01:07 • Новости дня
    Эксперт назвал факторы высокой явки и легитимности выборов в Госдуму

    Политолог Рудаков: Высокая явка показала значимость выборов для граждан

    Эксперт назвал факторы высокой явки и легитимности выборов в Госдуму
    @ Данил Киселев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Рекордная явка на выборах в Госдуму в 2026 году, которая превысила результаты кампаний 1993, 2003, 2016 и 2021 годов, стала одним из показателей легитимности выборов. При этом обращение Владимира Путина накануне голосования подтолкнуло большее число россиян прийти на участки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков.

    «Выборы в России обладают высокой степенью легитимности, и это обусловлено целым рядом факторов. Первый из них – развитая система общественного контроля», – отметил политолог Александр Рудаков. Он напомнил, что на избирательных участках работали более 380 тыс. наблюдателей, из которых свыше 209 тыс. были направлены политическими партиями.

    Вторым фактором эксперт назвал мониторинг избирательного процесса на всех этапах, включая социологические исследования и экзитполы. Третий – международный контроль: в этом году в Россию приехали более 1,2 тыс. наблюдателей из 133 стран.

    «Это свидетельствует о достаточно высоком уровне международного доверия к нашим электоральным процедурам и качеству избирательного процесса», – указал Рудаков. По его словам, иностранные наблюдатели также отмечали высокий уровень организации выборов и отсутствие нарушений.

    Еще одним показателем легитимности выборов политолог назвал явку, которая превысила показатели кампаний 1993, 2003, 2016 и 2021 годов. «Высокая явка свидетельствует о росте осознания обществом значимости электоральных процедур. Избиратели услышали речь Владимира Путина и его призыв прийти на выборы. Для многих, независимо от того, за какую партию был отдан голос, само участие стало ответом на обращение президента. Степень доверия к главе государства огромная, и люди ориентируются на его позицию», – отметил Рудаков.

    По мнению эксперта, на активность граждан повлияло и внешнее давление, включая попытки сорвать выборы. Речь идет, в частности, об ударах украинской стороны, атаках беспилотников и кибератаках. «Особенность нашего национального характера в том, что давление, запугивание и шантаж всегда приводят к обратному результату. Граждане сплачиваются, растет готовность показать характер, доказать, что мы вместе, мы – сила, и нас ничем не запугать», – подчеркнул он.

    «Таким образом, попытки сорвать выборы или снизить явку дали обратный результат. Думаю, есть определенный процент людей, которые изначально не планировали участвовать в выборах и относились к ним довольно индифферентно, но на фоне агрессии противника они зарегистрировались на ДЭГ или пришли на избирательные участки и проголосовали», – допустил Рудаков.

    Отдельно политолог оценил предварительный результат «Единой России», назвав его закономерным. По его словам, одна из причин – содержание работы партии и ее предвыборной программы. «ЕР – партия реальных дел. У нее проработана Народная программа, которая построена на принципах обратной связи с гражданами и их реальных запросах. Доверие избирателей к предвыборным обещаниям фракции основано на понимании, что обещания для партии – не популизм и не электоральная фантастика, они выполнимы. Представители «Единой России» четко знают, откуда возьмут ресурсы на их реализацию, и готовы за них отвечать», – подчеркнул спикер.

    Важную роль, считает Рудаков, играет и обновление партии. «Речь идет о лидерской группе, региональных фронтменах. Огромную роль также играет выдвижение участников и ветеранов СВО. ЕР – это партия, для которой рекрутирование защитников Отечества в свой политический авангард оказалось наиболее выраженным», – добавил эксперт. Он напомнил, что фракция стала лидером по числу выдвинутых на выборы в Госдуму участников СВО.

    Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%, а в системе ДЭГ – 90,87%.

    Предварительные итоги голосования ЦИК огласит в понедельник в 11:00 мск. На данный момент обработано 40,66% протоколов. Лидирует «Единая Россия» с 57,36% голосов, далее следуют КПРФ (13,82%) и ЛДПР (9,06%). «Новые люди» получают 7,94%, «Справедливая Россия» – 5,21%.

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    21 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50% протоколов

    «Единая Россия» набрала 57,87% голосов после обработки 50,03% протоколов
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия «Единая Россия» уверенно побеждает на выборах в Госдуму, набирая почти 58% голосов после обработки половины протоколов, следует из данных Центризбиркома России.

    По итогам обработки половины бюллетеней на выборах в Государственную думу лидирует «Единая Россия» с результатом 57,87% голосов. Следом идут КПРФ (13,79%) и ЛДПР (8,80%), передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ.

    Партия «Новые люди» получает 7,86%, а «Справедливая Россия» – 5,11%.

    Остальные политические объединения не преодолели пятипроцентный барьер. Партия пенсионеров набирает 2,16%, «Зеленые» – 1,03%, «Коммунисты России» – 0,89%, «Родина» – 0,68%, Партия прямой демократии – 0,32%.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.

    Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан.

    По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей. Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

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    21 сентября 2026, 11:05 • Новости дня
    На выборах в Госдуму обработано 95,45% протоколов

    По итогам обработки 95,45% протоколов на выборах в Госдуму «Справедливая Россия» набрала менее 5% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуму девятого созыва по федеральному округу проходят «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» после обработки 95,45% протоколов, сообщила ЦИК.

    По результатам обработки 95,45% протоколов участковых избирательных комиссий пятипроцентный барьер для прохождения в нижнюю палату парламента преодолевают четыре политические силы, следует из данных электронного табло ЦИК.

    Лидером голосования остается «Единая Россия», получающая 57,82% голосов избирателей.

    Второе место занимает КПРФ с результатом 13,8%. За ней следуют ЛДПР, набирающая 8,99%, и партия «Новые люди» с показателем 7,96%.

    Остальные участники выборов пока не набирают необходимых 5% голосов для прохождения в парламент.

    «Справедливая Россия» демонстрирует результат 4,96%. Партия пенсионеров получает 2%, РЭП «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,72%, а Партия прямой демократии – 0,35%. В Центризбиркоме отметили, что подсчет голосов продолжается и текущие результаты носят предварительный характер.

    После обработки 95,01% протоколов партия «Единая Россия» заняла лидирующую позицию на выборах в Госдуму.

    По итогам голосования политическая сила превзошла результаты четырех предыдущих парламентских кампаний.

    Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой одержал уверенную победу по Люблинскому одномандатному округу столицы.

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    20 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Политолог: Избирательная система показала устойчивость в условиях давления

    Политолог Минеев: Попытки противника запугать россиян и создать видимость хаоса провалились

    Политолог: Избирательная система показала устойчивость в условиях давления
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Противник пытался создать видимость хаоса и неуправляемости выборов. Однако благодаря работе людей на местах замысел провалился, а избирательная система России показала свою устойчивость даже в таких условиях. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Константин Минеев.

    «У нынешней избирательной кампании есть важный показатель, который не сводится только к явке», – сказал Константин Минеев, политолог, член РАПК, член РАСО.

    «Речь идет о способности избирательной системы продолжать работу в рамках давления – от кибератак и перебоев со связью до ударов беспилотников и реальной угрозы жизни членов комиссий», – продолжает собеседник.

    Он напомнил, что накануне выборов при атаке БПЛА погибла председатель УИК № 394 Запорожской области Елена Астанина. А 20 сентября в результате налета на автобус погибла член УИК № 220 Нижнесерогозского района Херсонской области Ольга Зимьяненко.

    «За каждой из этих трагедий – люди, которые выполняли свою работу и обеспечивали возможность голосования там, где обычная административная процедура фактически проходит в условиях боевой опасности», – замечает спикер.

    По словам аналитика, «масштаб атак и их усиление в заключительный день выборов позволяют говорить о попытке воздействовать не только на отдельные участки, но и на настроения граждан».

    «Налеты более 1,6 тыс. дронов противника, 124 попытки атаковать систему ДЭГ, 13 атак на инфраструктуру ЦИК – все это, по замыслу оппонентов, призвано вызвать страх и создать информационную картину неуправляемости. Политический эффект должен был возникнуть из-за ощущения, что власть не способна обеспечить нормальное проведение выборов», – рассуждает Минеев.

    Однако фактический ход голосования показал обратное: явку выше 50% по России, свыше 3,56 млн голосов в системе ДЭГ, электронное голосование проводится в 32 регионах без учета Москвы.

    «Это означает, что, несмотря на атаки и технические риски, избирательный процесс сохранил управляемость и доступность для граждан», – замечает политолог. Он также счел, что главной проверкой стала работа комиссий в исторических и приграничных регионах.

    «В ДНР голосование было организовано на 633 участках, в ЛНР – на 581, в Запорожской области задействовано около 600 участков. В Херсонской области сформировано более 350 мобильных групп, которые посетили свыше 80 тыс. домовладений. За этими цифрами стоит огромная работа – постоянное изменение маршрутов, голосование на дому, обеспечение безопасности людей и сохранности бюллетеней», – детализирует собеседник.

    «Не меньшая нагрузка легла на приграничные территории. В Брянской области работали 1019 участков и 33 территориальные комиссии. В Курской области – 840 участков, включая более 30 временных для жителей приграничья, около 214 тыс. человек проголосовали досрочно», – продолжил он.

    Аналитик также обратил внимание на то, что члены избирательных комиссий не прекращали работу – в случае угроз голосование временно приостанавливалось, людей переводили в безопасные помещения, а после проверки участки открывались вновь.

    Резюмируя, Минеев подчеркнул: устойчивость и единство проявляются не в моменты спокойствия, а когда они проживают кризисные ситуации.

    «Попытка сорвать голосование, запугать людей и создать картину хаоса не достигла цели. Во многом это заслуга членов избирательных комиссий, которые проявляют выдержку, профессионализм и настоящее гражданское мужество. Именно благодаря их героизму миллионы людей получают возможность проголосовать, избрать своих представителей», – заключил спикер.

    Трехдневное голосование на новых территориях прошло успешно. Несмотря на действующее военное положение и попытки Киева сорвать процесс, избирательные участки отработали штатно. Общественные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений, способных повлиять на итоговые результаты.

    Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Запорожской области, председатель Запорожского регионального отделения Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев отметил высокую значимость прошедшего мероприятия.

    «Выборы в Государственную думу РФ для Запорожской области – поистине историческое событие. В регионе фактически завершился цикл избирательных кампаний, которые позволяют сегодня говорить, что жители участвовали в формировании всех важнейших институтов государственной власти – это и региональный парламент, и президент Российской Федерации. Теперь есть представители от нашего региона и в Государственной думе Российской Федерации», – заявил он.

    В целом по стране активность российских избирателей достигла 54,96%, что стало новым максимумом по сравнению с кампаниями прошлых лет, свидетельствуют данные ЦИК.

    На первых выборах в 1993 году итоговая явка составляла 54,81%. Таким образом, нынешний результат оказался выше на 0,15 процентного пункта. Ранее были преодолены показатели активности избирателей на парламентских выборах 2016 и 2021 годов.

    При этом сообщалось о неоднократных попытках противника запугать граждан и сорвать проведение голосования. Так, член ЦИК России Игорь Борисов сообщил, что злоумышленники рассылали на телефоны несовершеннолетних сообщения с призывами отговорить родственников от участия в голосовании.

    Между тем в результате атаки ВСУ серьезно пострадало здание отдела МВД в херсонской Горностаевке, где произошло возгорание и обрушение потолка, сообщили в районной администрации.

    Кроме того, украинские войска ударили по зданию школы с избирательным участком в Запорожской области. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу участковой комиссии Елену Астанину. Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил соболезнования в связи с гибелью члена избиркома Ольги Демьяненко.

    Помимо этого, в первый день голосования из-за беспилотной угрозы временно приостанавливалась работа участка в Сочи. Памфилова сообщала, что один участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки беспилотников. В трех муниципалитетах ЛНР 14 избирательных участков подключались к альтернативным источникам питания из-за повреждения дронами линии электропередачи.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев так настойчиво пытался сорвать выборы в России и почему противнику не удалось добиться поставленных целей.

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    21 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    Певец Майданов прошел в Госдуму по Одинцовскому округу Подмосковья
    Певец Майданов прошел в Госдуму по Одинцовскому округу Подмосковья
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Народный артист России Денис Майданов одержал победу на выборах в Госдуму по Одинцовскому одномандатному округу Московской области.

    По итогам обработки 100% протоколов певец набрал 57,58% голосов на выборах в Госдуму по Одинцовскому округу №124 в Подмосковье, передает РИА «Новости».

    Следом за лидером расположился кандидат от КПРФ Константин Чмаров с результатом 12,29%.

    Представитель ЛДПР Михаил Зуев получил поддержку 10,84% избирателей.

    После обработки 90,43% голосов по России ЕР набрала 57,86% голосов.

    Герой России Станислав Кочев выиграл выборы депутатов в Госдуму по одномандатному округу в Коми.

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    21 сентября 2026, 01:10 • Новости дня
    Политолог: Явка на выборах показала, что Россия находится на важном этапе истории

    Политолог Федорова: Приятно жить в стране, где граждане даже в условиях внешнего давления исполняют свой долг

    Политолог: Явка на выборах показала, что Россия находится на важном этапе истории
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Приятно и радостно жить в стране, где граждане даже в условиях беспрецедентного внешнего давления исполняют свой гражданский долг», понимая, что от их решения зависит будущее страны, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя активность голосования на выборах в Госдуму.

    «Явка на выборах в Госдуму оказалась рекордной – то есть ни о каком падении интереса к процедуре речи не идет», – отметила политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова. По ее мнению, немалую роль в этом сыграло обращение президента Владимира Путина к избирателям и его слова о важности голосования.

    «Также граждане понимают, что находятся на важном историческом отрезке и от того, удастся ли нам сохранить консолидацию и стабильность, будет зависеть будущее всей страны», – добавила эксперт.

    При этом, считает Федорова, на явку не повлияли даже атаки беспилотников. «Противник надеялся, что граждане испугаются, останутся дома и не станут голосовать. Но расчет не оправдался», – подчеркнула собеседница.

    «И в этом смысле приятно и радостно жить в стране, где граждане даже в условиях беспрецедентного внешнего давления исполняют свой гражданский долг», – призналась Федорова.

    Отдельно политолог остановилась на информационном сопровождении выборов. По ее словам, в Сети распространялись сообщения о якобы недопуске наблюдателей, которые впоследствии оказались фейками. При этом, отметила эксперт, на местах действительно фиксировались отдельные нарушения.

    «Однако в масштабах огромной страны какие-то незначительные ошибки происходят неизбежно. Но они никоим образом не влияют на результат и легитимность всего процесса. Если где-то нарушается закон, система публично на это реагирует, принимает соответствующие решения вплоть до отмены результатов и таким образом сохраняет доверие к процедуре», – пояснила Федорова.

    По ее словам, дополнительную роль в обеспечении прозрачности выборов играет масштабное наблюдение. «У нас принимали участие порядка 400 тыс. наблюдателей. И надо сказать, что обучить такое количество людей – это огромный труд», – добавила собеседница.

    Федорова также обратила внимание на участие иностранных наблюдателей. По ее словам, они приезжают в Россию не только для того, чтобы оценить организацию голосования, но и чтобы познакомиться с применяемыми практиками. «Мы можем с уверенностью говорить о том, что у нашей страны есть чему поучиться», – подчеркнула аналитик.

    Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%. А в системе ДЭГ – 90,87%.

    Предварительные итоги голосования, сообщает ЦИК, огласят в понедельник, в 11:00 мск. При этом по итогам подсчета 40,66% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия», набирая 57,36% голосов. За ней следует КПРФ с результатом 13,82%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 9,06% граждан. Партия «Новые люди» получает 7,94% голосов, «Справедливая Россия» – 5,21%.

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    20 сентября 2026, 22:55 • Новости дня
    Эксперт Корякин: Результат «Единой России» может превысить данные экзитполов

    Эксперт Корякин объяснил, почему экзитполы могут недооценивать результат ЕР

    Эксперт Корякин: Результат «Единой России» может превысить данные экзитполов
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Экзитполы позволяют увидеть расстановку сил в будущей Госдуме, однако итоговая картина может заметно отличаться от предварительных данных. Причина – экзитполы не охватили ряд категорий избирателей, традиционно демонстрирующие провластные настроения. В результате «Единая Россия» может получить на выходе более высокий результат, чем показывают данные ВЦИОМ и ИНСОМАР, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин.

    «Данные экзитполов отражают тенденцию, но не итоговую картину выборов. Согласно опросам ВЦИОМ и ИНСОМАР, партия «Новые люди» демонстрирует уверенный рост по сравнению с кампанией 2021 года. У ЛДПР зафиксирован небольшой прирост поддержки, а у КПРФ – снижение показателей», – отметил политконсультант Станислав Корякин, член Общественной палаты РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

    «Что касается «Справедливой России», то преодоление барьера в 5% станет большой удачей для фракции», – считает он. Собеседник также обратил внимание на весьма высокий уровень голосования за «Партию пенсионеров», которая, по результатам опросов, может набрать более 3% голосов.

    Впрочем, напомнил спикер, эти цифры неполные. «Как следует из данных ИНСОМАР, в ходе экзитпола 35,6% не стали говорить, за кого они отдали голос. Эти проценты могут сильно повлиять на итоговый результат, – указал эксперт. – Кроме того, экзитполы не охватывают всех избирателей. Так, социологи не проводили опросы в исторических и приграничных регионах России, а также в ряде субъектов Северного Кавказа и удаленных северных регионах. Также невозможно зафиксировать в рамках экзитпола голоса военнослужащих и участников ДЭГ».

    На этом фоне спикер допустил, что результат «Единой России» может оказаться выше представленных ВЦИОМ и ИНСОМАР, поскольку неохваченными оказались категории избирателей, традиционно демонстрирующие более провластные настроения. «В прифронтовых регионах наблюдался высокий уровень досрочного голосования, обусловленный соображениями безопасности. Скажем, в Севастополе досрочно проголосовали 134 тыс. человек, в том числе военные. Они вполне могли отдать голос за ЕР, и в таком случае это усилит позиции фракции», – рассуждает Корякин.

    Как бы то ни было, данные экзитполов показывают: у «Единой России» уверенное большинство и фактически контроль над Госдумой. «По всей видимости, партия не только преодолевает уровень поддержки избирателей в 50%, но и в итоге покажет более убедительный результат по сравнению с прошлой думской кампанией», – заключил политконсультант.

    Выборы депутатов Госдумы IX созыва завершились. Участки закрыты по всей стране и начался подсчет голосов. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%. Это исторический максимум – на первых выборах в 1993 году итоговая явка составляла 54,81%. При этом итоговая явка на платформе ДЭК – 90,87%, приводит данные Минцифры.

    По результатам опросов на выходе с избирательных участков партия «Единая Россия» набрала 49,4% голосов, сообщается на сайте ВЦИОМ*. Пятипроцентный барьер также преодолели КПРФ с 14,2%, ЛДПР с 10,7%, «Новые люди» с 9,7% и «Справедливая Россия», получившая 6,6% голосов избирателей.

    По данным «Института социального маркетинга» (ИНСОМАР), «Единая Россия» набирает 52,8%, КПРФ – 14,8%, ЛДПР – 9,9%. Также пятипроцентный барьер, согласно этому исследованию, преодолели «Новые люди» (8,6%). «Справедливая Россия» набрала на экзитполе 5,5%, «Партия пенсионеров» – 3,1%. **

    Социологи не проводили опросы в исторических регионах России и приграничных регионах ввиду оперативной обстановки и требований безопасности, а также в ряде субъектов Северного Кавказа и удаленных северных регионах страны. Также невозможно охватить экзитполами действующих военнослужащих и тех избирателей, кто проголосовал через ДЭГ.

    * Исследование проводилось на 1 755 участках в 69 регионах страны. Интервьюеры предлагали гражданам пройти анонимное анкетирование на планшетах, задавая вопрос: «Скажите, пожалуйста, за какую партию Вы сегодня проголосовали». На вопросы согласились ответить 55,1% из 266 354 опрошенных человек, остальные отказались от участия. Опрос ВЦИОМ проводился анонимно на избирательных участках, было опрошено 266,3 тыс. человек.

    ** Опрос проводился в 58 регионах, он охватил 137,6 тыс. избирателей в 987 точках опроса. Процент отказов составил 35,6%.

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    20 сентября 2026, 23:50 • Новости дня
    Пушилин сообщил об успешном завершении выборов в Госдуму в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Первые выборы депутатов Государственной думы в Донецкой Народной Республике состоялись открыто и без нарушений, явка превысила 80%, сообщил в Max-канале глава ДНР Денис Пушилин.

    «Выборы депутатов Государственной Думы России в Республике прошли открыто и без нарушений. С заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым подвели промежуточные итоги выборной кампании. Каждому жителю региона было предоставлено право голоса. Могу с уверенностью сказать, что жители Республики проявили высокую гражданскую ответственность: по предварительным данным явка превысила 80%», – написал он.

    Пушилин отметил, что процесс организации голосования стал серьезным испытанием для Донбасса, однако регион справился с ним достойно. Он выразил благодарность всем организаторам и участникам избирательного процесса за проявленную гражданскую позицию.

    «Теперь мы вместе со всей страной определяем наше общее будущее. Поздравляю всех нас с этим важным свершением», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Памфилова назвала выборы «выстраданным правом» для новых регионов. Общественная палата заявила о высокой явке на выборах в новых регионах. Мирошник заявил, что выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России.


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    20 сентября 2026, 23:25 • Новости дня
    Сальдо назвал выборы в Госдуму историческими для Херсонской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал первые выборы депутатов Госдумы новым этапом политической жизни региона и шагом к представительству на федеральном уровне.

    «Завершилось историческое для Херсонщины голосование. Впервые жители нашей области участвовали в выборах депутатов Государственной Думы России. Для региона это новый этап политической жизни и полноценного представительства на федеральном уровне», – написал он в Max-канале.

    По словам Сальдо, досрочный этап голосования прошел с 4 по 13 сентября во всех 14 муниципалитетах левобережья. Для обеспечения процесса было задействовано более 350 мобильных групп, которые выезжали к избирателям.

    Члены комиссий посетили свыше 80 тыс. домовладений, включая отдаленные и прифронтовые населенные пункты.

    Сальдо выразил благодарность членам избирательных комиссий и всем службам, обеспечивавшим порядок и безопасность.

    «В нынешних условиях за обычной процедурой голосования стоит огромная работа сотен людей. Для нас первые выборы в Государственную Думу. Это важная страница в истории региона и ещё один шаг в общей жизни страны», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Херсонской области избирательные участки оформили в стиле разных исторических эпох. Политолог Минеев заявил, что избирательная система показала устойчивость в условиях давления. Сальдо назвал тяжелой утратой гибель при атаке БПЛА члена избиркома Демьяненко.


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    21 сентября 2026, 03:40 • Новости дня
    В комиссии по регламенту назвали дату первого заседания новой Госдумы

    Кузнецов: Первое заседание Госдумы девятого созыва состоится до 19 октября

    Tекст: Катерина Туманова

    Первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва состоится до 19 октября, однако президент Владимир Путин имеет право созвать парламентариев раньше этого законного срока, сообщил первый зампред комиссии ГД по регламенту Андрей Кузнецов.

    «Первое заседание Государственной думы девятого созыва должно состояться на 30-й день после избрания, то есть 19 октября. Однако президент РФ своим указом может созвать заседание Государственной думы ранее этого срока, как это уже было в предыдущие годы», – заявил он ТАСС.

    Кузнецов добавил, что обычно старт работы назначается на один из дней первой половины октября.

    В период между оглашением результатов выборов и до первого заседания избранные парламентарии получат депутатские значки и удостоверения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» набрала более 57, 64% голосов после подсчета 65,44% протоколов.

    По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей. Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан.

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    21 сентября 2026, 07:26 • Новости дня
    Токаев поздравил Путина с проведением выборов в Госдуму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского президента Владимира Путина с успешными выборами в Госдуму, отметив поддержку стратегического курса развития страны, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

    «Глава государства [Казахстан] отметил, что состоявшееся голосование стало важным событием в общественно-политической жизни России, а его результаты убедительно свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса Владимира Путина, направленного на защиту долгосрочных интересов российского государства», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы с помощью системы дистанционного электронного голосования.

    Явка на этих выборах превысила результаты кампаний прошлых лет.

    Месяцем ранее российский лидер поздравил Токаева с победой правящей партии «Адилет» на парламентских выборах в Казахстане.

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    21 сентября 2026, 09:55 • Новости дня
    Даванков анонсировал внесение в Госдуму закона о домашнем насилии

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков анонсировал рассмотрение депутатами нового созыва подготовленного партией «Новые люди» пакета инициатив по защите от домашнего насилия.

    Даванков заявил, что законопроект о домашнем насилии будет первым, который внесут в Госдуму нового созыва, передает РИА «Новости».

    По словам политика, проект уже полностью сформирован и ожидает начала работы депутатов.

    «Первый закон: уже готов полный пакет законов о домашнем насилии», – сказал Владислав Даванков. Он обратил внимание на высокую значимость этой инициативы и отметил готовность других парламентских фракций поддержать проект.

    Вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков заявил о планах партии вдвое увеличить свою фракцию по итогам выборов 2026 года.

    Весной Даванков рассказал о намерении привлечь в ряды «Новых людей» молодых специалистов.

    Президент России Владимир Путин отметил конструктивный вклад представителей этой политической силы в работу Государственной думы.

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