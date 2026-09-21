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В Татарстане бизнесмен получил срок за крушение самолета и гибель трех человек
Суд приговорил бизнесмена к колонии за крушение самолета Cessna в Татарстане
В Татарстане суд приговорил предпринимателя к четырем с половиной годам колонии общего режима за организацию незаконных полетов, повлекших крушение самолета и гибель трех человек.
Суд вынес приговор 45-летнему бизнесмену, признав его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Мах.
Следствием и судом установлено, что осужденный, заведомо зная о действующем в отношении него судебном запрете на осуществление коммерческих воздушных перевозок, организовал осуществление коммерческих полетов.
По данным следствия, предприниматель не обеспечил должную подготовку и контроль навыков экипажа.
Фигуранта дела приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с пассажирскими авиаперевозками, сроком на три года.
В июле 2024 года легкомоторный экскурсионный самолет Cessna упал в Камско-Устьинском районе Татарстана. На борту находились четыре человека: пилот, женщина и несовершеннолетняя девочка погибли, еще один пассажир получил множественные травмы.
Позже Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной этой катастрофы опасный маневр на минимальной высоте.
В мае суд на Кубани конфисковал у местного предпринимателя самолет за организацию небезопасных пассажирских перевозок.