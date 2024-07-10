  • Новость часаФСБ сорвала покушение спецслужб Украины на трех высокопоставленных военных в Москве
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем Нетаньяху похож на Зеленского

    У Нетаньяху еще есть время одуматься и смириться с окончанием политической карьеры и потерей власти. Хотя сомнительно, что он так поступит. А вот Зеленскому, если он потеряет власть, придется бежать с Украины, тотальной мобилизации люди ему не простят.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Если спасать семью, то радикально

    Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

    28 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Россию «деколонизировать» невозможно

    Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

    6 комментариев
    10 июля 2024, 10:49 • Новости дня

    При падении легкомоторного самолета в Татарстане погибли три человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Легкомоторный экскурсионный самолет Cessna-17 упал в районе населенного пункта Камское Устье у горы Лобачь в Татарстане, в результате погибли двое взрослых и один ребенок, еще один человек пострадал, сообщили в оперативных службах.

    Как сообщил источник ТАСС, ЧП произошло у горы Лобачь в районе населенного пункта Камское Устье. Легкомоторный самолет Cessna-17 потерпел крушение, три человека погибли, в том числе ребенок, еще один человек пострадал.

    Ранее легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в Подмосковье. По предварительной версии, причиной аварийной посадки стала неисправность двигателя.

    9 июля 2024, 22:15 • Новости дня
    Захарова выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов Пугачевой
    Захарова выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов Пугачевой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пост Аллы Пугачевой «Бог терпелив, но всему есть предел» в соцсетях.

    Захарова заявила в Telegram, что Бог, по ее мнению, «без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется – не Тимошка, видит немножко».

    Напомним, Пугачева в соцсетях опубликовала фото с окровавленным ребенком на руках у женщины. «Бог терпелив, но всему есть предел», – заявила она в подписи к снимку. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия «Родина») считает, что Пугачеву следует включить в список иноагентов. Он также заявил, что ее необходимо лишить имущества за дискредитацию российской армии.

    Позднее Журавлев направил главе Минюста Константину Чуйченко запрос с просьбой признать певицу иноагентом. Он подчеркнул, что Пугачева регулярно публикует в соцсетях необъективные материалы об общественно-политических событиях в России, а также информацию, дискредитирующую работу правоохранительной системы и органов власти, передает РИА «Новости».

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    9 июля 2024, 18:30 • Новости дня
    Грузия припомнила Евросоюзу спасение его военной миссии в ЦАР
    Грузия припомнила Евросоюзу спасение его военной миссии в ЦАР
    @ Денис Асланов/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в связи с решением ЕС заморозить выделение 30 млн евро на нужды обороны страны напомнил о спасении его государством в 2014 году от провала военной миссии Евросоюза в ЦАР. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Надо помнить, что Евросоюз в 2014 году не находил среди своих членов желающих отправить контингенты в военную миссию (EUFOR RCA) в Центральноафриканскую республику. Тогда Грузия по решению правительства «Грузинской мечты» отправила 150 военнослужащих и таким образом спасла эту миссию от провала», – сказал Папуашвили.

    «Мы в этой сложнейшей миссии были единственной страной, не являющейся членом ЕС, а по численности контингента вторым после Франции государством», – подчеркнул он.

    Европейский союз заблокировал выделение 30 млн евро для поддержки грузинской оборонной сферы, заявил постпред объединения в Грузии Павел Херчински.

    По его словам, данная сумма должна была быть переведена Минобороны Грузии, но «заморожена» по решению лидеров ЕС, которые ранее приостановили европейскую интеграцию Грузии из-за принятия закона «О прозрачности иностранного влияния».

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    9 июля 2024, 20:07 • Новости дня
    Российские дипломаты рассказали об отсутствии «протокольной вежливости» у Украины в ООН

    Постпредство: Украину на заседание Совбеза ООН пустили по просьбе США

    Российские дипломаты рассказали об отсутствии «протокольной вежливости» у Украины в ООН
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона направила письмо с запросом на участие в заседании Совета Безопасности ООН «без минимальной протокольной вежливости», пытаясь не обращаться к России, сообщила советник постпредства РФ при ООН Надежда Соколова.

    По ее словам, единственное, что было указано в письме – это требование допустить Украину до заседания.

    «Они прислали письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки: собственно, самого требования. Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН. И, что называется, «на деревню дедушке» – только чтобы не обращаться к России как к председателю СБ», – написала Соколова в своем Telegram-канале.

    При этом, по ее словам, все европейцы, выславшие запросы на заседание, прислали нормальные письма «по форме».

    «Допустить, чтобы одна страна в очередной раз пыталась прогнуть СБ ООН под свои «понятия», мы как председательство не могли. Сказали - мы готовы пригласить Украину, но она должна, как и все другие, уважать практику работы СБ и запроситься как положено», – написала Соколова.


    Однако изменить свое провокационное поведение украинская делегация не захотела и в итоге за украинцев пришлось просить американцам.

    «Правилам процедуры такой вариант соответствует. В итоге мы как председательство приняли решение допустить Украину. Но не по ее требованию, а по просьбе члена СБ. Совет, как известно, сам решает, кого приглашать», – пояснила дипломат.

    «Примечательно, что никто из западных делегаций не вступился за украинцев. Все понимают, что их попытки ногой открыть дверь в зал Совета – недопустимы. Хамам мы в СБ потакать не будем. В наше председательство такое не пройдет», – подчеркнула она.


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    9 июля 2024, 17:20 • Новости дня
    Депутат призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом после ее поста о больнице в Киеве
    Депутат призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом после ее поста о больнице в Киеве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом и лишить имущества за дискредитацию российской армии.

    После того, как певица опубликовала пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве, депутат заявил, что ее необходимо признать иноагентом и лишить имущества за дискредитацию российской армии и работу как западной пропагандистки, сообщает РИА «Новости».

    Ранее Пугачева в своих соцсетях опубликовала фотографию с окровавленным ребенком на руках у женщины. «Бог терпелив, но всему есть предел», – написала она под фотографией.

    Напомним, Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

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    9 июля 2024, 16:51 • Новости дня
    ВС России поразили проводящий совещание командный состав ВСУ

    ВС России поразили командный состав ВСУ на совещании

    ВС России поразили проводящий совещание командный состав ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли удар по месту проведения служебного совещания командного состава украинских вооруженных сил, сообщило Министерство обороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием по американским комплексам РСЗО HIMARS, которые готовились бить по Крыму, а также по месту проведения совещания командиров ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Цели удара достигнуты. Уничтожены четыре пусковые установки HIMARS и до 35 обслуживающих их иностранных специалистов.

    Ранее Минобороны обнародовало видео с поражением двух из четырех уничтоженных за сутки американских комплексов HIMARS.

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    9 июля 2024, 15:57 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения установок HIMARS «Искандером»
    Минобороны показало видео уничтожения установок HIMARS «Искандером»
    @ Armed Forces of Ukraine/Cover Images/ZUMA Press/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кадры поражения двух из четырех уничтоженных за сутки американских комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS опубликовало Минобороны.

    На видео, размещенном в Telegram-канале ведомства, запечатлен удар ВС России с помощью комплекса «Искандер» по позиции HIMARS в районе Новопетровки в Херсонской области.

    «В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ», – говорится в пояснении к ролику. Еще две установки РСЗО HIMARS были уничтожены в Запорожской области, добавили в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов.

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    9 июля 2024, 12:32 • Новости дня
    Эксперт: Вокруг Беркович и Петрийчук возникло полноценное экстремистское сообщество
    Эксперт: Вокруг Беркович и Петрийчук возникло полноценное экстремистское сообщество
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель лаборатории деструктологии МГЛУ Роман Силантьев, по результатам экспертизы которой режиссер и драматург Евгения Беркович и Светлана Петрийчук (внесены в России в перечень террористов и экстремистов) были привлечены к уголовной ответственности, рассказал о подробностях этого судебного процесса и поделился своим видением ситуации в целом.

    Как заявил Силантьев в интервью каналу Ценности.РФ, он положительно относится к вынесенному приговору и видит в нем победу здравого смысла над мракобесием, хотя Беркович и Петрийчук могли бы отделаться гораздо легче, если бы предпочли профессиональных адвокатов.

    На вопрос о том, можно ли вообще оценивать на предмет экстремизма и терроризма художественные произведения, он ответил, что можно и нужно, так как перечень экстремистских материалов в значительной степени из них и состоит, и сейчас его пополнит «Финист Ясный Сокол» Беркович.

    Эксперт добавил, что некоторые творцы до сих пор практикуют традицию «фиги в кармане», создавая оправдывающие терроризм произведения под видом антитеррористических, потом такие спектакли показывают в учреждениях ФСИН вдовам игиловских (ИГИЛ, запрещена в России) боевиков, тем самым убеждая их в правильности своего преступного выбора.

    Силантьев рассказал также, что три автора деструктологической экспертизы получили сотни угроз, травле подверглись и свидетели обвинения, что в итоге привело к закрытию процесса. В ход пошли и доносы, и коллективные письма, и даже угрозы детям.

    «У меня сложилось впечатление, что вокруг Беркович и Петрийчук возникло полноценное экстремистское сообщество. Особенно печально, что в кампании травли принимали участие сотрудники подведомственной Минкульту Росгосэкспертизы, о чем я постараюсь лично уведомить министра культуры», – добавил он.

    Ранее Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук за оправдание терроризма.

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    9 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
    Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, за последние сутки ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, готовившихся нанести удары по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ.

    Там добавили, что цели удара были достигнуты: четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и 35 обслуживавших их иностранных специалистов были уничтожены.

    Ранее в Минобороны сообщали, что ВС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня.

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    9 июля 2024, 11:06 • Новости дня
    Россия категорически отвергла обвинения в ударе по больнице в Киеве
    Россия категорически отвергла обвинения в ударе по больнице в Киеве
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона категорически отвергает обвинения в якобы ударе по киевской больнице, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он отметил, что эти цели «так или иначе» имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.

    Представитель Кремля напомнил о заявлении Минобороны России, которое «абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям». Ведомство указывало, что речь идет о падении ракеты, запущенной из украинского ЗРК.

    В понедельник Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в украинской столице сработали стоящие на обороне ЗРК, ракета упала в черте города и вызвала разрушения, это подтверждается многочисленными свидетельствами.

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    9 июля 2024, 13:38 • Новости дня
    МИД: На детскую больницу «Охматдет» в Киеве упала украинская ракета ЗРК NASAMS
    МИД: На детскую больницу «Охматдет» в Киеве упала украинская ракета ЗРК NASAMS
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ракета норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS стала причиной разрушений в киевской детской больнице «Охмадет», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Ракета украинской системы противовоздушной обороны сбилась с курса и попала в строение больницы, это подтверждено в том числе многочисленными свидетелями, заявила Захарова. Ее комментарий приводится на сайте МИД.

    Она подчеркнула, что целью ударов ВС России были военные заводы «Артем», «Антонов», конструкторское бюро «Луч», предприятия «Днепр» и «Южмаш» в Днепропетровске, завод тяжелого машиностроения в Краматорске.

    Завод «Артем» находится по соседству с пострадавшей клиникой, а в шаговой доступности от нее находится комплекс зданий украинского Минобороны и склады ВСУ. Украинская сторона, подчеркнула дипломат, намеренно размещает системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь жителями, как «живым щитом».

    «Киевская хунта давно использует сугубо гражданские предприятия в военных целях, превращая их в цеха по сбору и ремонту военной техники», – подчеркнула она.

    Сами военнослужащие ВСУ прикрываются гражданскими объектами и даже мирными жителями. Широко распространена практика подцепления к пассажирским ж/д составам вагонов с боевой техникой и военнослужащими.

    Это все грубо нарушает международное гуманитарное право, запрещающее задействование гражданских объектов в военных целях.

    Ранее Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в Киеве сработали стоящие на обороне ЗРК, ракета упала в черте города и вызвала разрушения.

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    9 июля 2024, 19:50 • Новости дня
    Глава Рособрнадзора объяснил, почему школьники не одобрят замену ЕГЭ на обычные экзамены

    Глава Рособрнадзора Музаев: Школьники не согласятся на отмену ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов

    Глава Рособрнадзора объяснил, почему школьники не одобрят замену ЕГЭ на обычные экзамены
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Школьники не будут согласны на замену ЕГЭ в пользу традиционной аттестации, поскольку для них увеличится число экзаменов в несколько раз, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

    Он напомнил, что традиционный формат предполагал, что школьники сдавали как минимум шесть экзаменов в своей школе, а затем еще три для поступления в университет. Музаев заключил, что школьники не поддержат такой формат, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что законопроект об отмене ЕГЭ, внесенный депутатами от ЛДПР, КПРФ и СРЗП, собираются рассмотреть в октябре в первом чтении.

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    9 июля 2024, 17:28 • Новости дня
    Умер сыгравший в «Глухаре» польский актер Ежи Штур
    Умер сыгравший в «Глухаре» польский актер Ежи Штур
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Польский актер Ежи Штур, известный по главной роли в фильме «Сексмиссия», умер в возрасте 77 лет, сообщил его сын Мачей.

    Как сообщает РИА «Новости», актер боролся с раком и перенес сердечный приступ.

    Ежи Штур сыграл более чем в 60 фильмах, имеет работы в театре и режиссерские проекты. В России его знают по ролям в картинах «Сексмиссия», «Киллер», «Глухарь».

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    9 июля 2024, 18:15 • Новости дня
    Актрису Троянову внесли в перечень террористов и экстремистов

    Росфинмониторинг внес актрису Троянову в перечень террористов и экстремистов

    Актрису Троянову внесли в перечень террористов и экстремистов
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Актриса Яна Троянова (признана иноагентом) включена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

    В перечне террористов и экстремистов значится «Троянова Яна Александровна, 12.02.1973 г. р., г. Екатеринбург», сообщает РИА «Новости».

    Напомним, прокуратура ранее начала проверку в отношении певицы Монеточки и актрисы Яны Трояновой (признаны иноагентами), против них также могут завести уголовное дело о реабилитации нацизма.

    Коментарии (10)
    9 июля 2024, 21:33 • Новости дня
    Дробницкий: Байдену не дадут сняться с выборов даже после провала саммита НАТО
    Дробницкий: Байдену не дадут сняться с выборов даже после провала саммита НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Несостоятельность команды Джо Байдена привела к межэлитному кризису в Демпартии. Поэтому члены его команды не могут о чем-либо договориться между собой – и точно так же они не смогут договориться о чем-либо с партнерами по НАТО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ сочли состояние здоровья Байдена главной темой саммита НАТО в Вашингтоне.

    «Многим сейчас трудно поверить в то, что саммит НАТО в Вашингтоне будет пустым, Байден реально мало адекватен, а его команда несостоятельна. Это действительно так, поэтому западные СМИ так или иначе пишут об этом все чаще», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Удивительно, что американские СМИ всерьез задумались о состоянии Байдена только после дебатов с Трампом. Белый дом пытается через медиа формировать нужную себе повестку, которая, к слову, вся сыплется. Это выглядит смешно. Но провал саммита НАТО не заставит Байдена уйти с предвыборной тропы. Его команда будет цепляться за Белый дом до последнего», – указал он.

    «Мы видим, как различные кланы в Белом доме тянут администрацию в разные стороны. То, что у Байдена все плохо с когнитивными функциями – это еще полбеды. Проблема в том, что у его управленческого аппарата эти же проблемы. Они внушают старику, что он противостоит своим оппонентам в Демпартии ради простых американцев», – подчеркнул спикер.

    По словам эксперта, в США наступил межэлитный кризис. «Членам команды Байдена трудно договориться между собой по большинству вопросов. Договориться с партнерами по НАТО о чем-либо они тоже не смогут. Именно по этой причине саммит НАТО будет пустым и декларативным», – резюмировал аналитик.

    Во вторник в Вашингтоне стартовал трехдневный саммит НАТО. Как пишет The Wall Street Journal, изначально Белый дом «надеялся, что саммит продемонстрирует лидерство президента Байдена» в альянсе, но «вместо этого он стал решающим испытанием его пригодности для второго срока».

    Со схожими настроениями выступает и The New York Times. Журналисты замечают – саммит альянса был призван показать России, что «появилась более крупная и мощная группа западных союзников, более преданных, чем когда-либо». Однако «его омрачила неопределенность относительно того, останется ли Байден в гонке на второй срок», указывают авторы публикации.

    СМИ пишут, что Байден стал забывчив, запинается, ему тяжело высказывать свои мысли. Такое поведение у него начало проявляться все чаще. Он сократил количество встреч с законодателями, по мнению исследовательницы Марты Джойнт Кумар, Байден провел меньше пресс-конференций и интервью, чем любой другой американский президент со времен Рональда Рейгана.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько вероятно, что встреча в Вашингтоне поставит точку в политической карьере президента США.

    Коментарии (10)
    9 июля 2024, 12:04 • Новости дня
    Политолог: Индусы игнорируют бредовое лопотание Вашингтона о контактах с Россией

    Политолог Бордачев: Индусы игнорируют бредовое лопотание Вашингтона о контактах с Россией

    Политолог: Индусы игнорируют бредовое лопотание Вашингтона о контактах с Россией
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    США считают, что им позволено диктовать свои правила кому угодно. Другое дело, что Индия – это большая страна, и американцы не могут вести себя с Дели, как со многими маленькими и средними государствами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее США потребовали от Индии при контактах с Россией «четко указать» на необходимость уважать «суверенитет» Украины.

    «Индия и США – стратегические партнеры, которых связывает много общих интересов. Дели в значительной степени ориентируется на Вашингтон в плане получения инвестиций и технологий, которые необходимы ей для развития», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «США же считают, что им позволено диктовать свои правила кому угодно, даже собственным стратегическим партнерам. Но Индия – это большая страна, и американцы не могут вести себя с Дели так, как они это делают со многими маленькими и средними государствами. Хотя наговорить ритуальных слов, в том числе о «суверенитете» Украины, американцам просто необходимо», – пояснил собеседник.

    Таким образом, по мнению Бордачева, риторика Госдепа в адрес индийских властей обусловлена не столько привычкой США мыслить себя гегемоном, сколько необходимостью повторять заученные речи. «Вместе с тем индийцы равнодушны к таким выпадам. Они прекрасно все понимают и пропускают подобные заявления мимо ушей, как лепет дедушки в инвалидном кресле. Мало ли, что Вашингтон лопочет в бреду», – заключил политолог.

    Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер на фоне визита Нарендры Моди в Москву заявил, что Индия при контактах с Россией должна «четко указать» на необходимость уважать «суверенитет» Украины. «Мы призываем Индию, как и любую другую страну, четко указать во время контактов с Россией, что любое урегулирование конфликта на Украине должно осуществляться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности Украины, суверенитета Украины», – приводит РИА «Новости» слова Миллера.

    По его словам, Индия – стратегический партнер для США, с которым они ведут полноценный и «откровенный» диалог, в том числе по поводу «озабоченностей» Вашингтона из-за отношений Москвы и Нью-Дели. Представитель Госдепа заявил, что Штаты ясно выражали свою озабоченность Индии по этому вопросу.

    Напомним, накануне Нарендра Моди прибыл в Москву с двухдневным визитом. В аэропорту его встретил первый вице-премьер Денис Мантуров. Приезд Моди в Россию стал его первой зарубежной поездкой после парламентских выборов, которые завершились в начале июня.

    В понедельник президент России и индийский премьер провели неформальную встречу в Ново-Огарево. Владимир Путин поздравил своего собеседника с переизбранием. Нарендра Моди в свою очередь поблагодарил российского лидера за прием и выразил надежду на укрепление дружбы между странами.

    Официальные переговоры состоятся во вторник. По данным ТАСС, в центре внимания визита индийского премьер-министра в Москву находится экономическая повестка, включая вопросы энергетики и торговли, а также позиция Нью-Дели по конфликту на Украине, согласно которой его решение «не может быть найдено на поле боя».

    За визитом Нарендры Моди в Москву пристально следят на Западе. Как отмечают аналитики газеты The Washington Post, приезд премьера Индии в Россию показывает, что Нью-Дели будет и в дальнейшем расширять отношения с Москвой, несмотря на попытки администрации президента США Джо Байдена «перетянуть» индийского лидера на свою сторону. При этом, по их мнению, эта поездка усиливает позиции президента России Владимира Путина на мировой арене. «Для Путина это очень важно. Это международное признание», – приводит издание мнение российского чиновника.

    Напомним, последний раз Моди приезжал в Россию в 2019 году, тогда он посетил Владивосток. Путин последний раз совершал рабочий визит в Индию в 2021 году.

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