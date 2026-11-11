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Медведев призвал подготовить кадры для перспективных отраслей экономики
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что технологическое обновление экономики страны требует обеспечения подготовки квалифицированных специалистов для перспективных отраслей, включая сферу беспилотной авиации.
В среду состоялось совещание с участием членов партии, на котором обсуждалась подготовка поправок ко второму чтению законопроекта о государственном бюджете в Государственной думе, передает РИА «Новости».
«Технологическое обновление экономики требует от нас обеспечить подготовку кадров для перспективных отраслей, включая беспилотную авиацию», – сказал Медведев, подчеркнув, что данное направление является лишь одним из примеров необходимых действий.
Кроме того, среди других значимых мер развития председатель партии выделил необходимость обеспечения граждан доступными автокредитами, а также государственную поддержку системы лизинга специальной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о выходе на финальную стадию работы над проектом федерального бюджета на 2027–2029 годы.
В сентябре председатель «Единой России» обозначил достижение технологического лидерства сквозной идеей развития российской экономики.
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о стремительном увеличении востребованности экспертов в сфере управления беспилотными авиационными системами.