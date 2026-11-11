Долина приостановила концертную деятельность

Лариса Долина объявила о прекращении концертной деятельности

Tекст: Катерина Туманова

«Я обещала, что сделаю небольшое объявление. Артист, когда выходит на сцену, с каждым его появлением на сцене, с каждым концертом он становится сильнее, увереннее в себе, он становится мастером», – передает РИА «Новости» заявление певицы, которое она сделала во время концерта в Коломне.

По словам Долиной, за 55 лет творческой деятельности она многое пережила, но последние драматические события отражаются на творчестве и «подрезают крылья». Певица попросила зрителей отпустить ее на некоторое время, пообещав вернуться обновленной и с прежней любовью к профессии.

«Понимаешь, что ты на каком-то этапе выдохся, а я не умею выходить и петь на 99%, только на 100. И вот сейчас эти крылья у меня подрезаны, мне нужно их отремонтировать. Я просто прошу вас немножко, на некоторое время меня отпустить. Я обязательно крылья отремонтирую, душу израненную починю и выйду к вам абсолютно обновленной, новой, но с такой же любовью», – поделилась артистка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лариса Долина пожаловалась на частую грусть и непростой период в жизни. В сентябре народная артистка России сравнила себя с Марией Магдалиной после истории с мошенниками. В апреле певица назвала ситуацию с квартирой самым страшным испытанием в жизни.