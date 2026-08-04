Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.7 комментариев
Российские войска расширяют буферную зону у границы в Харьковской и Сумской областях
Подразделения армии России успешно продвигаются вперед, создавая надежные полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях для защиты мирного населения, сообщили в Минобороны.
Вооруженные силы России продолжают успешное наступление на Харьковском направлении, вынуждая противника отходить от государственной границы, передает ТАСС. Об этом официально заявили представители Министерства обороны.
Бойцы группировки войск «Север» ведут активные действия сразу на нескольких участках фронта. Военнослужащие ежесуточно продвигаются вперед, планомерно оттесняя украинские формирования.
Главной целью этих маневров является создание буферной зоны в Харьковской и Сумской областях. Подобные меры необходимы для обеспечения полной безопасности мирных жителей приграничных регионов от возможных атак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки армия России освободила Бакшеевку в Харьковской области. Накануне российские войска установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка.
В прошлом месяце Министерство обороны сообщило об освобождении приграничного села Артельное.