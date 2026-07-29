Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ

Депутат призвал ввести верифицированный доступ к интернету

Депутат Свинцов: Анонимность в интернете способствует преступлениям

Tекст: Олег Исайченко

«Украинские спецслужбы используют всевозможные инструменты для вербовки граждан России, в том числе несовершеннолетних. Так, ранее выдвигались претензии к игровой платформе Roblox, где противник предпринимал попытки взаимодействовать с российскими детьми и склонять их к совершению противоправных действий», – напомнил Андрей Свинцов, зампред комитета Госдумы по информполитике.

По его мнению, решением проблемы может быть создание верифицированного интернета: за каждым аккаунтом – подтвержденный пользователь. «Речь идет о том, что каждый человек, заходя в интернет, точно знает, что по ту сторону экрана тоже человек, а не бот или фейк. Если же собеседник предлагает пойти на преступление – его незамедлительно выявят. В то же время анонимность в некотором смысле способствует вербовке несовершеннолетних», – рассуждает парламентарий.

Такие меры, как считает Свинцов, приведут к снижению случаев мошенничества и укреплению безопасности в стране. Депутат отдельно обратил внимание на игнорирование администрацией Telegram требования удалить чат-боты, связанные с украинскими спецслужбами.

По мнению собеседника, это может быть связано с задержанием Павла Дурова во Франции в 2024 году по делу о недостаточной модерации мессенджера. «Он, по всей видимости, был вынужден пойти на определенные договоренности с властями Евросоюза и, как следствие, ему что-то было обещано в ответ – как минимум предпринимателя выпустили из СИЗО», – отметил Свинцов.

«Тем не менее Дурову придется работать в России легально. Тем более что для этого есть все возможности. Важно, что наше законодательство выдвигает абсолютно несложные и логичные требования. Тот же Roblox, о котором я говорил выше, выполнил их за несколько месяцев, в результате чего ограничения были сняты», – заключил депутат.

Ранее стало известно, что Павлу Дурову предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Как сообщила ФСБ, основатель Telegram объявляется в международный розыск. Причиной стало неудаление администрацией мессенджера многочисленных каналов, чатов и ботов, которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности.

В частности, противник в этих целях использовал Telegram-бот «Дайвинчик/Leo – знакомства, общение и новые друзья». Злоумышленники общались с молодыми людьми под видом девушек и создавали иллюзию романтических отношений. Затем представители украинских спецслужб отправляли юношам фишинговые ссылки для взлома личных кабинетов на «Госуслугах» либо просили направить геопозицию адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и других объектов, а также оплатить билеты в кино, на концерты или подарки.

В дальнейшем через зарубежные мессенджеры с указанными лицами связывались представители украинских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Лжеправоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак, уточнили в ЦОС ФСБ.

«После этого обманутых и запуганных граждан, неспособных в результате психологического давления критически оценить ситуацию, под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов, якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств и участия в иных «псевдооперативных мероприятиях», – говорится в сообщении.

По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела по статьям «теракт», «диверсия» и другим. С июля прошлого года силовики проводили задержания в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях. Также мероприятия прошли в Чувашии, Башкирии и в Алтайском крае.

Правоохранители задержали 46 человек возрастом от 12 до 22 лет, нападавших на силовиков, поджигавших объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, банки. Также они перевозили деньги обманутых россиян в криптообменники для зачисления на украинские счета. «С учетом тяжести совершенных преступлений им грозят длительные сроки лишения свободы», – говорится в сообщении ФСБ.

По словам одного из обвиняемых – подростка из Москвы – его склоняли к поджогу АЗС, на которой якобы «сливают бензин и отправляют украинцам на фронт». «Со мной выходили на связь какой-то «представитель кибербезопасности» в Московской области, потом «майор ФСБ», – приводит его слова РИА «Новости». Молодому человеку угрожали заключением родителей за «соучастие терроризму».

Другой фигурант прислал координаты военного госпиталя девушке, которая якобы хочет навестить вернувшегося с СВО дядю. В ответ девушка засмеялась и прислала видеосообщение. «А вместо нее там сидит украинский мужик в бронежилете», – посетовал обвиняемый. Ему поставили ультиматум: либо работать на ВСУ, либо в госпиталь «прилетит ракета».