Сайт Beatles объявил о выходе специального издания альбома Rubber Soul

Tекст: Ольга Иванова

После интригующего обратного отсчета на официальном сайте коллектива появилось сообщение о релизе специальной версии пластинки Rubber Soul, передает РИА «Новости». Накануне музыканты обещали поклонникам захватывающие новости, не раскрывая деталей предстоящего события.

«Альбом Rubber Soul, смикшированный Джайлсом Мартином и Сэмом Океллом, представлен в новом стерео-миксе, оригинальном моно-миксе, версии с американского альбома Capitol и миксе Dolby Atmos», – говорится в заявлении группы. Издание дополнено неизданными сессионными записями, демоверсиями и новым двойным синглом Day Tripper/We Can Work It Out.

Официальный выход обновленного альбома запланирован на 2 октября. Релиз будет доступен на виниловых пластинках, компакт-дисках и в формате Blu-ray. В настоящее время на портале коллектива уже открыт предварительный заказ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на официальном портале британского коллектива запустился загадочный обратный отсчет.

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