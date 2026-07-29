Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.14 комментариев
Сайт Beatles объявил о выходе специального издания альбома Rubber Soul
Таймер обратного отсчета на сайте легендарной музыкальной группы Beatles завершился анонсом переиздания шестого студийного альбома 1965 года с ранее не публиковавшимися треками.
После интригующего обратного отсчета на официальном сайте коллектива появилось сообщение о релизе специальной версии пластинки Rubber Soul, передает РИА «Новости». Накануне музыканты обещали поклонникам захватывающие новости, не раскрывая деталей предстоящего события.
«Альбом Rubber Soul, смикшированный Джайлсом Мартином и Сэмом Океллом, представлен в новом стерео-миксе, оригинальном моно-миксе, версии с американского альбома Capitol и миксе Dolby Atmos», – говорится в заявлении группы. Издание дополнено неизданными сессионными записями, демоверсиями и новым двойным синглом Day Tripper/We Can Work It Out.
Официальный выход обновленного альбома запланирован на 2 октября. Релиз будет доступен на виниловых пластинках, компакт-дисках и в формате Blu-ray. В настоящее время на портале коллектива уже открыт предварительный заказ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на официальном портале британского коллектива запустился загадочный обратный отсчет.
В мае Пол Маккартни предложил открыть музей The Beatles на месте их последнего концерта.
Весной в японском архиве специалисты нашли более ста неизвестных снимков с гастролей группы.