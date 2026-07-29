Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.10 комментариев
США ввели новые санкции по Ирану против десяти компаний и восьми танкеров
Под американские ограничения попали организации из Ирана, Гонконга и Маршалловых Островов, а также несколько морских судов.
Американское министерство финансов обновило перечень ограничений, связанных с Тегераном, передает ТАСС.
В список были включены десять юридических лиц и восемь нефтяных танкеров. Попадание в этот реестр влечет за собой полную заморозку активов на территории Соединенных Штатов.
Кроме того, американским гражданам и предприятиям отныне категорически запрещено вести любые дела с фигурантами данного списка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Минфин США расширил санкции против иранских банков и компаний.
В июне американская авиация нанесла ракетный удар по нефтяному танкеру за нарушение режима блокады Ирана.
В апреле американские власти ввели ограничения в отношении 17 граждан и 18 организаций из Ирана и Китая.