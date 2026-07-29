США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном силам в Ираке

Tекст: Антон Антонов

«Центральное командование США и вооруженные силы Саудовской Аравии 28 июля нанесли точечные удары в Ираке по связанным с Ираном террористам, которым Корпус стражей исламской революции поручил атаковать американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру», – сообщает CENTCOM в X.

Заявляется, что совместная атака истребителей стала ответом на более чем 30 нападений с использованием беспилотников, совершенных за последние 72 часа. В CENTCOM подчеркнули, что эти атаки на американские силы оказались безуспешными.

Военные также отметили, что с февраля по апрель 2026 года было зафиксировано свыше 600 попыток нападения на граждан и объекты США в Ираке со стороны проиранских группировок. Командование призвало прекратить подобные действия во избежание дальнейших ответных мер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции атаковал ракетами американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Ранее американские военные впервые применили стратегические бомбардировщики B-1 для поражения иранских целей.