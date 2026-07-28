Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.16 комментариев
Медведев: Противник отлавливает своих граждан, как свиней
Медведев указал на дефицит людского ресурса у Украины
У Украины дефицит людского ресурса, людей отлавливают, как свиней, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками.
Он подчеркнул, что враг «испытывает дефицит людского ресурса». «Воевать там просто некому. А своих граждан они отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы», – приводятся слова Медведева на сайте Совбеза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил об отсутствии необходимости в мобилизации и назвал распространяемые слухи вражеской «пургой».
Зампред Совбеза сообщил о заключении за первые шесть месяцев 2026 года около 200 тыс. контрактов с ВС России и вступлении более 16 тыс. граждан в добровольческие формирования.