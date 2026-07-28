Медведев: Противник отлавливает своих граждан, как свиней

Медведев указал на дефицит людского ресурса у Украины

Tекст: Антон Антонов

Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками.

Он подчеркнул, что враг «испытывает дефицит людского ресурса». «Воевать там просто некому. А своих граждан они отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы», – приводятся слова Медведева на сайте Совбеза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил об отсутствии необходимости в мобилизации и назвал распространяемые слухи вражеской «пургой».

Зампред Совбеза сообщил о заключении за первые шесть месяцев 2026 года около 200 тыс. контрактов с ВС России и вступлении более 16 тыс. граждан в добровольческие формирования.