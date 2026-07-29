Таксист-иностранец депортирован из России после отказа везти ветерана СВО

Tекст: Антон Антонов

Муж и жена Кирилл и Анастасия Загородниковы вызвали машину 14 июля, чтобы доехать к протезисту из Одинцово в Москву, но приехавший водитель развернулся и уехал. По словам Анастасии, он отказался от поездки из-за инвалидности супруга, передает РИА «Новости».

По данным полиции, иностранец находился в России на законных основаниях, его патент был оплачен до августа 2026 года, но 17 июля въезд в страну ему закрыли до 2032 года, а патент аннулировали.

«Он покинул территорию России 22 июля 2026 года и в настоящее время находится за пределами страны», – сообщили в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что сведений о привлечении иностранца к административной ответственности нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Госдума приняла закон, расширяющий основания для депортации иностранцев, включая дискриминацию других граждан.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о ненависти и унижении достоинства против таксиста, высадившего из машины участников спецоперации в Москве.