Путин одобрил обновление военно-технических договоров с Астаной и Ташкентом

Эксперт: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались

Политолог Лукьянов: Ожидания Пашиняна изменений в позиции Москвы не оправдались

Tекст: Олег Исайченко

«В июне, в преддверии парламентских выборов в Армении, Никол Пашинян приезжал в Россию – тогда Владимир Путин принял его в Кремле. После выборов армянский премьер-министр посетил с рабочим визитом Екатеринбург, где на полях международной выставки «Иннопром» встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным, а теперь провел телефонный разговоров с президентом РФ», – напомнил хронологию Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

То, что Пашинян не посетил российскую столицу сразу после выборов, как изначально планировал, объясняется довольно просто. «Чтобы приехать с визитом, нужно приглашение. Не знаю, насколько сейчас в Москве готовы на высшем уровне разговаривать с руководством Армении. Но, как бы то ни было, телефонный разговор можно назвать предварительной фазой», – пояснил собеседник.

«Между тем, Пашинян ищет контакты с российскими властями. Дело в том, что ситуация в закавказской республике сложная: те ограничения, которые ввела Россия, оказались тяжелыми для Еревана. Я думаю, армянский премьер рассчитывал, что после выборов в его стране линия Москвы изменится», – отметил политолог, добавив, что ожидания не оправдались.

«Судя по озвученным деталям разговора, позиция Кремля непреклонна. Если Армения стратегически выбирает путь в ЕС, то это ее дело, но есть ряд нюансов. Во-первых, это не будет происходить за счет России, и Москва не собирается создавать никаких благоприятных условий. Во-вторых, чтобы закрепить армянский выбор, руководству республику необходимо провести референдум», – детализировал Лукьянов.

Вместе с тем, как напомнил спикер, Армении никто не предлагает членство в Евросоюзе. «Речь идет лишь об идеологическом утверждении, что Ереван хочет в объединение, но из этого пока ничего не следует», – уточнил спикер. В этой связи, по его мнению, референдум может быть «разве что о концептуальном выборе ориентации».

На этом фоне он также упомянул меры поддержки для закавказской республики, объявленные Брюсселем. «Армения – маленькая экономика. При наличии твердой политической воли прибрать ее к рукам в ЕС могли бы пойти на некоторые расходы. Но такой воли, на мой взгляд, там нет. Кроме того, у Евросоюза сейчас достаточно других забот», – детализировал политолог.

«Другими словами, заявленная помощь никак не связана с реальными проблемами армянских фермеров и прочих производителей», – подчеркнул Лукьянов, добавив, что с точки зрения дивидендов, которые получает республика, Еревану несопоставимо выгоднее участие в ЕАЭС, нежели в ЕС.

В понедельник по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Никола Пашиняна. Как сообщили в пресс-службе кабмина Армении, премьер-министр обратился к российскому лидеру с просьбой урегулировать ситуацию с введенными Москвой ограничениями на поставки продукции из закавказской республики.

Глава правительства выразил мнение, что введенные меры «противоречат армяно-российской правовой базе и положениям Евразийского экономического союза». Путин, в свою очередь, подтвердил приверженность принятому на саммите ЕАЭС в Астане 29 мая совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий Республики Армения, направленных на вступление в Европейский союз.

В частности, во время разговора была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС, сказано в сообщении Кремля. В то же время Пашинян указал, что проведение референдума «практически возможно» только после того, как Ереван подаст официальную заявку на присоединение к Евросоюзу и «сделает этот вопрос содержательным», отмечается в пресс-релизе армянского кабмина.

Телефонный разговор состоялся на фоне серии протестов фермеров и рыбоводов в Армении. Участники акций требуют решения проблем со сбытом урожая, в частности помидоров и огурцов. Несмотря на существенную разницу между фермерским делом и рыбоводным промыслом, проблема у их представителей одна: сложность с вывозом товаров в Россию, которая является основным рынком сбыта для Армении. Запреты на экспорт продукции кавказской республики, напомним, стали вводиться в мае.

Тогда Россельхознадзор предпринял временные ограничения на ввоз местных томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Причина – участившиеся случаи нарушений при поставках плодов. В июне же ведомство приостановило сертификацию всей рыбной продукции из Армении. При этом схожим мерам подверглись и другие категории товаров, например, цветы, коньяк, минеральная вода.

В результате товарооборот между Москвой и Ереваном снизился на 21,5%. Впрочем, как сообщает Bloomberg, Европа уже работает над тем, чтобы убрать пошлины на 80% армянских товаров. Перспективы экспорта местных товаров на американский рынок также обсуждаются с Вашингтоном. Граждане страны, однако, такими послаблениями не особо довольны. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали: протесты фермеров и рыбоводов – прямое следствие европейского курса Пашиняна.

Ранее армянский премьер отмечал, что республика намерена совмещать членство в ЕАЭС с попытками вступить в ЕС, пока это возможно. Путин заявлял, что Россия спокойно относится к развитию отношений Еревана с Брюсселем, однако одновременно состоять в таможенных союзах ЕАЭС и ЕС невозможно. По его словам, это вопрос исключительно экономического характера.