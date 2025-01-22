Россия и Узбекистан подписали план из 50 военных мероприятий на 2025 год

Tекст: Александра Юдина

Россия и Узбекистан подписали план военного сотрудничества на 2025 год, включающий 50 мероприятий. Церемония прошла в рамках официального визита главы российского военного ведомства в Ташкент, передает РИА «Новости».

Кроме того, была утверждена программа стратегического партнерства на 2026-2030 годы между двумя странами в военной области. Подписание прошло на фоне увеличивающегося интереса к совместным действиям и укреплению оборонных связей между Россией и Узбекистаном.

В рамках визита Белоусов и Халмухамедов также возложили венки к монументу «Ода стойкости» в мемориальном комплексе «Парк Победы» в Ташкенте. Мемориал посвящен узбекской женщине Зульфии Закировой, потерявшей пятерых сыновей на фронтах Великой Отечественной войны. Комплекс олицетворяет всех женщин, чьи родные и близкие погибли на войне.

На территории парка возведен рукотворный курган с Музеем славы. Его экспозиции посвящены участию Узбекистана во Второй мировой войне. На вершине кургана установлена скульптурная композиция «Вечный подвиг» с монументом Герою Советского Союза генерал-майору Сабиру Рахимову и узбекистанцам, воевавшим в той войне. Здесь также находится плита с именами 301 Героя Советского Союза из Узбекистана.

Министр обороны России прилетел в Узбекистан в среду для переговоров по вопросам безопасности и военного сотрудничества.

Напомним, МИД России сообщал, что Узбекистан, Белоруссия и Индонезия станут партнерами БРИКС с 1 января 2025 года, всего к этому союзу присоединятся девять стран.