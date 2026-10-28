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Глава МИД Гвинеи-Бисау прибыла в Москву
Глава МИД Гвинеи-Бисау прибыла в Москву на саммит Россия – Африка
Министр иностранных дел Республики Гвинея-Бисау Фатумата Жао прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.
Глава МИД Гвинеи-Бисау Фатумата Жао прилетела в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка, передает РИА «Новости».
В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров проводил переговоры с Фатуматой Жао в Москве. Тогда он заявил, что страны продолжат работу по наращиванию экономического взаимодействия.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москву для участия в приуроченных к саммиту Россия – Африка мероприятиях Русской православной церкви прибыла делегация африканского духовенства.
Также в российскую столицу прилетел премьер-министр Руанды Джастин Нсенгийумва и прибыл президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера.