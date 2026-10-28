Военные России взялись за разминирование подступов к Алешкам

Tекст: Катерина Туманова

Инженерным подразделениям предстоит очистить маршруты от взрывных устройств, которые украинская сторона сбрасывала с беспилотников на протяжении нескольких лет, передают «Вести».

«Они делали все для того, чтобы блокировать любые возможности выхода гражданского населения за пределы города Алешки», – сказал Мирошник.

Дипломат добавил, что работы займут несколько суток. Это необходимо для обеспечения безопасного прохода миссии, действующей в рамках договоренностей между Москвой и Киевом при посредничестве США.

«Поэтому сейчас инженерным войскам России придется на протяжении нескольких суток убирать маршруты от украинских боеприпасов», – добавил дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник первая леди США Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня в районе Алешек. Министерство обороны объявило о введении режима тишины ради гуманитарной операции. В понедельник ведомство отчиталось о ежедневном разминировании путей к населенному пункту.