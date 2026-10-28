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Мирошник назвал сроки разминирования подходов к Алешкам
Военные России взялись за разминирование подступов к Алешкам
Российские инженерные войска проведут разминирование подходов к городу Алешки в Херсонской области для подготовки гуманитарной миссии, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Инженерным подразделениям предстоит очистить маршруты от взрывных устройств, которые украинская сторона сбрасывала с беспилотников на протяжении нескольких лет, передают «Вести».
«Они делали все для того, чтобы блокировать любые возможности выхода гражданского населения за пределы города Алешки», – сказал Мирошник.
Дипломат добавил, что работы займут несколько суток. Это необходимо для обеспечения безопасного прохода миссии, действующей в рамках договоренностей между Москвой и Киевом при посредничестве США.
«Поэтому сейчас инженерным войскам России придется на протяжении нескольких суток убирать маршруты от украинских боеприпасов», – добавил дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник первая леди США Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня в районе Алешек. Министерство обороны объявило о введении режима тишины ради гуманитарной операции. В понедельник ведомство отчиталось о ежедневном разминировании путей к населенному пункту.