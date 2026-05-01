Стало известно о тайных поставках оружия на Украину из Сербии

Источник сообщил о поставках оружия из Сербии на Украину через третьи страны

Tекст: Елизавета Шишкова

Украина продолжает получать продукцию военного назначения, произведенную в Сербии и Боснии и Герцеговине, несмотря на существующие ограничения. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

«Продолжаются поставки из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны на Украину продукции военного назначения (ПВН), произведенной на предприятиях ВПК этих балканских стран», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, сербские власти ввели официальный запрет на транзит и продажу оружия, однако местные компании находят лазейки. Он подчеркнул, что ни одно предприятие пока не понесло наказания за незаконные сделки. Компании рассматривают запреты как формальность, нарушение которой не влечет реальных последствий.

Схема обхода предполагает экспорт комплектующих, из которых готовые изделия собирают уже в третьих странах. Например, сербская фирма Zenitprom d.o.o. намерена передать ВСУ 50 тыс. неуправляемых ракет калибра 122 миллиметра для систем залпового огня «Град».

В этой цепочке также задействована словенская компания IZOP-K d.o.o., поставляющая компоненты, включая пять тысяч взрывателей от боснийского производителя Binas d.d. Детали планируют отправить в Польшу для финальной сборки, при этом словенская сторона обязуется получить сертификат конечного пользователя от польского министерства обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич допустил попадание сербского оружия на Украину через третьи страны. Сербский лидер подтвердил приверженность Белграда военному нейтралитету и традиционным связям с Россией и Китаем.