Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.5 комментариев
Боевик «Азова» Биляев получил 22 года за убийство жителя Мариуполя
В Мариуполе боевика «Азова» (запрещен в РФ и признан террористическим) Александра Биляева отправили в колонию строгого режима на 22 года за убийство мирного жителя, сообщает СК России.
Суд вынес приговор боевику «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) Александру Биляеву. По информации Следственного комитета России, его признали виновным в убийстве мирного жителя Мариуполя и жестоком обращении с гражданским населением.
«Приговором суда ему [Биляеву] назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении ведомства.
Следствие и суд установили, что в апреле 2022 года Биляев находился на наблюдательной позиции в одном из домов по улице Чехова в Мариуполе. Он заметил мужчину, который несколько раз появлялся у одной из построек, и установил там гранатную растяжку. В результате взрыва мирный житель получил смертельные ранения.
Биляева признали виновным по статьям 356 и 105 УК РФ – за жестокое обращение с населением и убийство, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти.
До этого Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор боевикам «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России), осужденным за артобстрелы Мариуполя весной 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года Верховный суд ДНР приговорил десятерых боевиков «Азова» к длительным срокам за обстрелы Мариуполя.
Ранее житель Родинского в ДНР рассказал о массовых убийствах мирных граждан боевиками «Азова» за поддержку России.