Боевик «Азова» Биляев получил 22 года за убийство жителя Мариуполя

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд вынес приговор боевику «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) Александру Биляеву. По информации Следственного комитета России, его признали виновным в убийстве мирного жителя Мариуполя и жестоком обращении с гражданским населением.

«Приговором суда ему [Биляеву] назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении ведомства.

Следствие и суд установили, что в апреле 2022 года Биляев находился на наблюдательной позиции в одном из домов по улице Чехова в Мариуполе. Он заметил мужчину, который несколько раз появлялся у одной из построек, и установил там гранатную растяжку. В результате взрыва мирный житель получил смертельные ранения.

Биляева признали виновным по статьям 356 и 105 УК РФ – за жестокое обращение с населением и убийство, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти.

До этого Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор боевикам «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России), осужденным за артобстрелы Мариуполя весной 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года Верховный суд ДНР приговорил десятерых боевиков «Азова» к длительным срокам за обстрелы Мариуполя.

Ранее житель Родинского в ДНР рассказал о массовых убийствах мирных граждан боевиками «Азова» за поддержку России.



