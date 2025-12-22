Украинские СМИ сообщили о коллапсе на въезде в страну из Польши

Tекст: Катерина Туманова

«На въезде в Украину из Польши коллапс: время ожидания достигает 20 часов, сотни легковых авто и десятки автобусов стоят в очередях на пересечение границы», – сказано в сообщении.

Самой сложной остается ситуация в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини», передает ТАСС со ссылкой на украинский «Инсайдер».

«За прошедшие сутки границу пересекли почти 67 тыс. человек, при этом тех, кто въехал на Украину, примерно на 3,5 тыс. больше, чем выехавших», – отмечается в сообщении.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после проверки документов и содержимого на польской границе 35 вагонов со смесью различных отходов вернулись обратно на Украину. Власти Белоруссии запретили фурам из Польши, Литвы и Латвии движение без навигационных пломб







