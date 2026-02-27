Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

За последнюю неделю на этом направлении потери противника составили свыше 2480 военнослужащих, 45 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

В течение недели подразделения группировки «Север» в результате активных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных, десантно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1485 военнослужащих, пять бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены три машины РСЗО, 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада боеприпасов и матсредств.

За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» освободили Карповку в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригад охраны генштаба ВСУ и нацгвардии.

Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили свыше 1260 военнослужащих, 20 бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожено шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 18 складов с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Риздвянку в Запорожской области.

За неделю было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Всего же в зоне ответственности группировки противник потерял более 2205 военнослужащих, 25 бронемашин, девять артиллерийских орудий.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

В зоне ответственности группировки ВСУ за неделю потеряли более 940 военнослужащих, 37 бронемашин. Уничтожены 15 артиллерийских орудий, 14 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в Минобороны.

В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, 15 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее российские войска освободили Графское в Харьковской области. До этого они освободили Риздвянку в Запорожской области.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой народной республике.