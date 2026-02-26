Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.9 комментариев
Системы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
В районе Москвы системы ПВО уничтожили два беспилотника, обломки которых обнаружили на месте падения, угрозы для жителей не зафиксировано.
Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, летевших на Москву, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в социальной сети Мах.
«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин. Позднее он добавил, что был сбит еще один беспилотник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации силами ПВО 60 украинских дронов над регионами России за три вечерних часа в среду. Ранее в среду днем силы ПВО сбили 13 БПЛА над Черным морем и тремя регионами.