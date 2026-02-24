Tекст: Вера Басилая

Российские силовики фиксируют случаи, когда иностранные наемники, служащие в рядах ВСУ, обращаются с предложением за криптовалюту передать координаты украинских позиций, включая собственные, передает ТАСС.

Источник уточнил, что иностранцы, находящиеся в рядах ВСУ, также связываются с российской стороной с просьбами о помощи для возвращения на родину. По его словам, такие обращения часто касаются юридической помощи, а также поиска контакта с консульствами или посольствами.

Количество подобных обращений от иностранных наемников меньше, чем от украинских военнослужащих, однако речь идет о десятках случаев, что собеседник агентства назвал «весьма впечатляющим результатом».

Ранее российское Минобороны заявляло о наличии наемников из разных стран в рядах ВСУ и подчеркивало, что их используют как «пушечное мясо», не заботясь о жизни иностранных бойцов.

Ранее сообщалось, что в подразделениях иностранных наемников Главного управления разведки Минобороны Украины, действующих в Харьковской области, фиксируются регулярные случаи применения пыток.

Бойцы группировки войск «Север» узнали, что иностранные наемники становятся жертвами своих же нанимателей, которые пытают, избивают и убивают их.