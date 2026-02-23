23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.17 комментариев
NYT: Европейская помощь заблокирована в критический для Киева момент
Финансовая поддержка Европы для Киева была приостановлена в критический для него момент, сообщает газета New York Times.
Европейские страны задержали выделение финансовых средств Киеву, передает РИА «Новости».
По данным New York Times, это произошло в исключительно важный для Украины момент, когда стране необходима внешняя поддержка для покрытия бюджетного дефицита.
В публикации отмечается, что украинские чиновники заявили о необходимости получить помощь к весне, чтобы избежать угрозы невыполнения обязательств по бюджету.
Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро для Украины из-за прекращения Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».
Financial Times сообщила, что блокировка Венгрией решения о выделении кредита Евросоюза Украине может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.