NYT: Европейская помощь заблокирована в критический для Киева момент

Tекст: Вера Басилая

Европейские страны задержали выделение финансовых средств Киеву, передает РИА «Новости».

По данным New York Times, это произошло в исключительно важный для Украины момент, когда стране необходима внешняя поддержка для покрытия бюджетного дефицита.

В публикации отмечается, что украинские чиновники заявили о необходимости получить помощь к весне, чтобы избежать угрозы невыполнения обязательств по бюджету.

Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро для Украины из-за прекращения Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

Financial Times сообщила, что блокировка Венгрией решения о выделении кредита Евросоюза Украине может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.