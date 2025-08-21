Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
На Украине появились банкноты с бандеровским лозунгом на обороте
Нацбанк Украины выпустил купюры с бандеровским лозунгом
С 21 августа 2025 года на Украине появятся обновленные банкноты номиналом 20 гривен с бандеровским лозунгом «Слава Украине! Героям слава!» на оборотной стороне (атрибутика ОУН*, включая лозунг, в России внесены в перечень экстремистских).
Национальный банк Украины с 21 августа вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен, на которых размещен лозунг «Слава Украине! Героям слава!», передает ТАСС.
Как указано в сообщении регулятора, надпись находится в правой верхней части оборотной стороны новых купюр. Эти банкноты будут использоваться наравне с ранее выпущенными, обменивать старые на новые специально не потребуется.
В Нацбанке подчеркнули, что новые банкноты обязательны к приему по номиналу для всех физических и юридических лиц по всей территории Украины.
Лозунг «Слава Украине» был девизом бандеровцев во времена Великой Отечественной войны. Ранее Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН*), лидером которой был Степан Бандера, а также их атрибутику, включая данный лозунг, в перечень экстремистских.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, отмечала, что этот лозунг копирует известное национал-социалистическое приветствие и совпадает с ним по синтаксису и акцентам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальный банк Украины предложил чеканить «шаги» вместо копеек. Глава учреждения Андрей Пышный объяснил необходимость переименования копеек в шаги тем, что название монеты связывает Киев с Москвой, Минском и Тирасполем.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ