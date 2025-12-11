В Белом доме заявили о разочаровании Трампа Украиной и Россией

Левитт: Трамп очень разочарован ходом переговоров по Украине

Tекст: Вера Басилая

Во время регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США отправят своего представителя на встречу в Париже 13 декабря, если сочтут это полезным, передает ТАСС. По ее словам, решение о присутствии еще не принято, а отправка делегата состоится только в случае, если появится реальная возможность достичь мирного соглашения.

Ливитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп крайне разочарован обеими сторонами конфликта и больше не поддерживает встречи ради встреч.

«Он не хочет разговоров. Он хочет действий», – заявила Ливитт.

Она также подтвердила, что президент полностью осведомлен о недавнем ответе Киева на американский план по урегулированию ситуации на Украине.

Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что в субботу в Париже планируется обсуждение мирного плана представителями США, Украины, Франции, Германии и Британии.

Ранее украинская сторона передала администрации США новый вариант мирного плана из 20 пунктов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала новых предложений по урегулированию конфликта на Украине от Владимира Зеленского и западноевропейских стран.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассматривает главным приоритетом достижение гарантированного и устойчивого долгосрочного мира на Украине, а не временное перемирие.

