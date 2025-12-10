Песков: Устойчивый мир на Украине является приоритетом для России

Tекст: Валерия Городецкая

«В первую очередь мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый гарантированный долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом», – подчеркнул он, передает ТАСС.

Песков таким образом ответил на слова Владимира Зеленского, который выразил готовность Киева к так называемому энергетическому перемирию, и озвучил, что Киев работает по этому направлению, перекладывая ответственность за реализацию идеи на Москву.

Киев не учитывает весенний мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины, который соблюдался Россией в одностороннем порядке. Несмотря на прекращение огня по объектам снабжения украинской армии топливом и энергией, украинские войска наносили удары по российской инфраструктуре не менее чем в 15 регионах.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре на Украине на предстоящий зимний период.

Политолог Иван Лизан в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у Москвы уже есть неприятный опыт взаимодействия с Киевом по вопросам перемирий, в том числе энергетическому. Поэтому нынешняя инициатива Макрона установить мораторий на удары по энергетике Украины на зиму не стоит и выеденного яйца.