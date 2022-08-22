Оскандалившийся посол Украины в Германии дал напутствие преемнику

Украинский посол в Германии Андрей Мельник, снятый с должности президентом Украины Владимиром Зеленским после скандала, сообщил в интервью агентству DPA, что оставит свой пост и покинет Германию 14 октября.

«15 октября я уже должен быть в Киеве, чтобы, как представляется, получить новый пост в МИД», – приводит его слова ТАСС.

Как отметил дипломат, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил его кандидатуру на должность своего зама, но решение остается за правительством в Киеве.

Коснувшись своей работы в Германии, Мельник заявил, что считает правильным то, что порой прибегал к недипломатичному тону. Посол считает, что если бы в последние, «очень драматические», месяцы, он оставался бы «тихим и вежливым», то «не было бы этой мощной дискуссии о поставках германского оружия на Украину».

Своему преемнику Мельник посоветовал придерживаться двоякой стратегии. С одной стороны, отметил он, нового посла Украины «должны как можно скорее принять как дипломата», а потому следует быть «милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии для Украины», особенно на фоне усталости от темы событий на Украине и «на фоне этой преувеличенной дискуссии о холодной зиме».

«С другой стороны, я думаю, что он не сможет не быть также неудобным и острым и продолжит постоянно бросать вызов пассивной германской политической элите», – добавил посол.

По данным СМИ, преемником Мельника в Берлине станет Алексей Макеев, который долгие годы занимал должность политического директора в МИД Украины, также работал в посольствах в Швейцарии и ФРГ.

В июле Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, чьи заявления не раз вызывали резонанс. Так, дипломат сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой», причем извиняться за эти слова он отказался. Только перед самым отъездом теперь уже экс-посол выразил сожаление по поводу этого высказывания, согласился принести канцлеру извинения, но только в личном порядке.

Мельник считает, что его увольнение связано со словами об украинском националисте Степане Бандере. В интервью германским СМИ (в ФРГ законодательно запрещено прославление нацизма) он назвал пособника гитлеровцев Бандеру «борцом за свободу».

Даже после увольнения Мельник, еще не покинувший ФРГ, продолжил критиковать немецкие власти. Так, он обрушился на Берлин за «диету», на которую «посадили» Киев «в военном отношении».