ПВО за сутки сбила 1265 украинских БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам портовой инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по местам запуска и хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 278 646 беспилотников, 672 ЗРК, 31 515 танков и других бронемашин, 1795 боевых машин РСЗО, 36 862 орудия полевой артиллерии и минометов, 76 246 единиц техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Утром во вторник сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар по электростанциям Украины.

Над Россией за минувшую ночь уничтожили 856 украинских беспилотников.

Накануне средства ПВО за сутки сбили 658 украинских БПЛА.