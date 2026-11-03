В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.0 комментариев
Песков: Переговорщики по Украине регулярно докладывают Путину о ситуации
Почти все участники российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию регулярно отчитываются перед президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос, планируются ли контакты Путина с российскими переговорщиками перед тем, как они отправятся в Абу-Даби, заявил, что точных планов нет, передает РИА «Новости».
«В целом практически все участники российской делегации и так регулярно докладывают по текущим вопросам президенту и получают соответствующие инструкции от главы государства», – заявил Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Песков подтвердил статус помощника президента Владимира Мединского как руководителя российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о посредничестве Соединенных Штатов на рабочих переговорах между Россией и Украиной в Абу-Даби.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение трехсторонних переговоров в Абу-Даби.