Politico: Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину

Tекст: Валерия Городецкая

Франция и Британия начали предварительное планирование отправки военных на Украину в случае прекращения огня, пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника, передает РИА «Новости».

Согласно источникам, обсуждается создание сил численностью около 50 тыс. военных из пяти или шести стран Европы. Эти силы должны будут обеспечить порядок на демаркационной линии между ВСУ и российскими силами.

В статье отмечается, что британские и французские власти уже ведут переговоры о возможной отправке войск.

Ранее газета Financial Times сообщала, что украинские чиновники рассматривают возможность отправки около 40–50 тыс. военных от союзников для обеспечения безопасности на границе.

Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.