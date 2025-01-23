  • Новость часаПутин призвал создавать уникальные решения для технологического лидерства России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    Генсек НАТО в Давосе ошибся в направлении наступления на Украине
    Путин поручил создать условия для бизнеса выше мировых стандартов
    Песков опроверг данные Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне
    Зеленский допустил переговоры с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа
    Рар указал на подоплеку идеи ФРГ по российским дипломатам в Европе
    Зурабишвили назвали «продажной» за призывы к США наказать Грузию
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

    6 комментариев
    23 января 2025, 14:51 • Новости дня

    Politico: Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину

    Politico: Франция и Британия начали планировать отправку военных на Украину
    @ Dominika Zarzycka/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж и Лондон рассматривают возможность отправки военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня, обсуждается создание сил из 50 тыс. солдат, пишет газета Politico.

    Франция и Британия начали предварительное планирование отправки военных на Украину в случае прекращения огня, пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника, передает РИА «Новости».

    Согласно источникам, обсуждается создание сил численностью около 50 тыс. военных из пяти или шести стран Европы. Эти силы должны будут обеспечить порядок на демаркационной линии между ВСУ и российскими силами.

    В статье отмечается, что британские и французские власти уже ведут переговоры о возможной отправке войск.

    Ранее газета Financial Times сообщала, что украинские чиновники рассматривают возможность отправки около 40–50 тыс. военных от союзников для обеспечения безопасности на границе.

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    23 января 2025, 13:05 • Новости дня
    Российские войска освободили Соленое в ДНР
    Российские войска освободили Соленое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки освободила населенный пункт Соленое в Донецкой народной республике, сообщили в российском министерстве обороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику ВСУ у нескольких населенных пунктов, украинская сторона потеряла до 570 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийскую установку, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования ВСУ в районах Волчанска и Малых Проходов. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля и станцию РЭБ. Группировка войск «Запад» улучшила свои позиции, нанеся поражение украинским бригадам, в результате чего противник потерял более 530 военнослужащих.

    Южная группировка улучшила тактическое положение, потери ВСУ в зоне ее ответственности составили до 280 военнослужащих и восемь орудий полевой артиллерии. В Запорожской области войска группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

    В Херсонской области в зоне действия группировки «Днепр» ВСУ потеряли более 60 военнослужащих и станцию РЭБ. Также был ликвидирован полевой склад боеприпасов украинской армии.

    В прошлые сутки подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. До этого ВС России освободили населенный пункт Волково в ДНР.

    Коментарии (0)
    22 января 2025, 19:07 • Новости дня
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

    Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что если Россия не выполнит это требование, то США введут новые санкции и пошлины на весь российский экспорт. Трамп также отметил, что украинский конфликт может закончиться как «легким», так и «сложным» путем, однако выразил предпочтение первому варианту как более мирному и конструктивному.

    Трамп заявил, что его целью не является навредить России, и он «любит русский народ». Он подчеркнул, что новые меры будут введены исключительно в случае продолжения нынешнего курса России в отношении Украины. По его мнению, мирный исход событий более предпочтителен как для России, так и для других мировых держав.

    Президент США также выразил обеспокоенность дальнейшими последствиями конфликта, отметив, что «дальше будет только хуже», если ситуация не изменится. Он отметил, что этот конфликт никогда бы не начался, если бы Трамп в тот момент был президентом США. По его словам, пора заключить соглашение, чтобы перестали гибнуть люди. 

    Ранее Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. Также он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    Коментарии (52)
    22 января 2025, 21:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    Коментарии (0)
    22 января 2025, 18:43 • Новости дня
    Times: Британские офицеры выступили против мирного плана Трампа по Украине

    Times: Британские военные опасаются гонки вооружений после мирного соглашения Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокопоставленные офицеры Британии выражают озабоченность по поводу предложенного президентом США Дональдом Трампом урегулирования конфликта на Украине, опасаясь, что это даст России возможность нарастить военную мощь и спровоцировать новую гонку вооружений, сообщило издание Times.

    В статье сообщается, что у офицеров министерства обороны Британии есть опасения относительно мирной сделки Трампа, после которой между Россией и Западом может начаться гонка по подготовке армий к будущим конфликтам, передает РИА «Новости».

    Генерал-лейтенант Ральф Вуддисс, возглавляющий корпус быстрого реагирования НАТО, отметил, что в следующем конфликте Россия сможет добиться больших успехов. Он подчеркнул, что подобная ситуация создаст дополнительные угрозы для безопасности в Европе и потребует значительных усилий по подготовке.

    Кроме того, союзники по НАТО выразили обеспокоенность тем, что Киев не находится в достаточно сильной позиции для начала переговоров, что может поставить его в невыгодное положение. Опасения связаны с возможной потерей территорий и снижением влияния Украины в регионе.

    Ранее Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом.

    Также он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    Коментарии (10)
    23 января 2025, 09:55 • Новости дня
    Нарышкин дал прогноз по обстановке в мире на 2025 год
    Нарышкин дал прогноз по обстановке в мире на 2025 год
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Мир в 2025 году будет нестабильным из-за перехода к новому мировому порядку, сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    Нарышкин дал прогноз об обстановке в мире на 2025 год, назвав ее нестабильной, передает РИА «Новости».

    По его словам, этот период не будет спокойным, и многое будет зависеть от здравого смысла и выдержки региональных и глобальных игроков.

    Директор СВР отметил, что мир переживает переход от однополярного миропорядка к новому, справедливому. Он добавил, что этот процесс сопряжен с рисками и является довольно сложным.

    «И этот процесс, конечно, имеет свои риски и очень непростой», – добавил Нарышкин.

    Нарышкин также спрогнозировал, что США и Европу ожидает сложный период внутренних кризисов, которые, по его словам, будут списываться на «руку Москвы». При этом будущий многополярный мир должен включать в себя Соединенные Штаты и европейские страны, но при равных правах с другими.

    Ранее в СВР России сообщили, что на Западе не исключили скорый обвал обороны ВСУ, отметив снижение сопротивляемости украинской армии натиску российских сил. Командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США.

    Коментарии (20)
    22 января 2025, 17:15 • Новости дня
    Слуцкий назвал бредом заявления Зеленского о стамбульских переговорах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий обвинил Владимира Зеленского в манипуляциях и фальсификации информации относительно стамбульских переговоров, назвав его заявления лживым бредом.

    Слова главы Украины Зеленского о том, что на стамбульских переговорах Россия якобы требовала от него уйти и хотела заменить его на Виктора Медведчука, являются лживым бредом и игрой на публику, заявил Слуцкий, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Зеленский занимается манипуляциями, и добавил, что все заявления на Давосе о якобы ультиматуме президента России Владимира Путина являются фальсификацией.

    По словам Слуцкого, договоренности об украинском урегулировании были парафированы в Стамбуле главой украинской делегации Давидом Арахамией. «Тогда в знак доброй воли Россия отвела войска с Киевского и Черниговского направлений. Мы были готовы закончить военные действия, а украинская сторона была согласна на условия соглашения», – заявил он.

    Он также отметил, что после стамбульских переговоров тогдашний премьер Британии Борис Джонсон приказал разорвать договоренности. «Просроченный и нелегитимный Зеленский теперь пытается перевернуть картину с ног на голову, занимаясь фальсификацией истории», – добавил Слуцкий, утверждая, что это делается ради зрителей в Вашингтоне.

    Ранее Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет. На экономическом форуме в Давосе Зеленский также заявил, что Украина не признает новые регионы России.

    Коментарии (4)
    23 января 2025, 11:01 • Новости дня
    Генсек НАТО в Давосе ошибся в направлении наступления на Украине
    Генсек НАТО в Давосе ошибся в направлении наступления на Украине
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Давосе ошибочно заявил, что фронт на Украине движется на восток, тогда как фактически он смещается на запад, что вызвало бурное обсуждение на Всемирном экономическом форуме.

    Генеральный секретарь НАТО, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, заявил о том, что фронт на Украине якобы движется «в неправильном направлении, на восток», передает ТАСС.

    Однако реальная ситуация на фронте свидетельствует о противоположном движении – на запад.

    Несмотря на это, Рютте продолжил свою речь, призывая изменить траекторию конфликта и увеличить поддержку Украине. Он подчеркнул необходимость усиления помощи, чтобы изменить направление фронта.

    В продолжении своего выступления Рютте сделал акцент на последствиях возможного проигрыша Украины. Он отметил, что в таком случае НАТО придется потратить триллионы долларов на восстановление сдерживания на западе альянса, в отличие от нынешних миллиардных затрат на поддержку Киева.

    Генсек призвал отказаться от разговоров о перемирии и сосредоточиться на поставках оружия Украине, чтобы не допустить прекращения огня на условиях России.

    Он отметил, что такие действия будут способствовать изменению текущей траектории конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Кроме того, президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину. Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет.

    Коментарии (8)
    22 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Экс-командир элитной бригады «Анна Киевская» арестован на Украине

    Суд на Украине арестовал экс-командующего 155-й бригадой ВСУ Дмитрия Рюмшина

    Экс-командир элитной бригады «Анна Киевская» арестован на Украине
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Суд на Украине арестовал бывшего командира 155-й бригады «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Общественное. Новости» сообщило, что суд на Украине постановил арестовать экс-командира 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина. Причиной ареста стало самовольное оставление места службы военнослужащими этой бригады. Суд установил залог в размере 90 млн гривен, что составляет 2,14 млн долларов, передает РИА «Новости».

    В настоящий момент проводится проверка на предмет наличия коррупционных схем в бригаде. Основное внимание уделяется отбору военнослужащих для обучения за границей, а также возможным случаям уклонения от служебных обязанностей за деньги. Рюмшину готовятся предъявить обвинение по статье о бездействии в условиях военного положения, что может повлечь до 10 лет лишения свободы.

    Ранее СБУ задержала экс-командира 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина за сокрытие фактов самовольного оставления службы личным составом.

    Напомним, 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с проблемами дезертирства из-за низкой мотивации и недостаточного оснащения.

    Минобороны Франции сообщило, что «десятки» украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали.

    На Украине начали расследование по статье «Дезертирство» в отношении обученной во Франции бригады, и сообщалось, что 1,7 тыс. из 2,3 тыс. обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.

    Коментарии (12)
    22 января 2025, 18:05 • Новости дня
    Украина усомнилась в эффективности ударов беспилотниками по России

    UnHerd: Украинская разведка усомнилась в результативности атак дронов по России

    Украина усомнилась в эффективности ударов беспилотниками по России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская разведка считает атаки беспилотниками по России малоэффективными и зависимыми от западных поставок, что ставит под сомнение их дальнейшую целесообразность, сообщает британское издание UnHerd.

    Как сообщает СМИ со ссылкой на украинскую разведку, Россия быстро восстанавливает объекты, поврежденные в результате ударов беспилотников ВСУ.

    Издание сообщает, что российская сторона смогла восстановить поврежденные нефтяные объекты в течение недели, а данные о масштабах ущерба засекречены. Это позволяет Кремлю рассматривать атаки как управляемое раздражение, а не как серьезную угрозу, передает Ura.ru.

    Украинские источники отмечают, что эффективность ударов дронов ВСУ сомнительна и не способна повлиять на исход конфликта. Однако Украина продолжает нуждаться в дронах и ракетах, чтобы попытаться дестабилизировать российскую экономику и вынудить Россию к переговорам на условиях Киева.

    Тем не менее наличие ракет у Украины полностью зависит от решений, которые принимает Запад.

    Ранее российская система ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями.

    Также сообщалось, что российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территорией Крыма.

    Коментарии (6)
    23 января 2025, 12:25 • Новости дня
    На Украине назвали расценки, по которым военкомы отпускают насильно мобилизованных

    Депутат Рады: Военкомы отпускают насильно мобилизованных за 3–10 тыс. долларов

    На Украине назвали расценки, по которым военкомы отпускают насильно мобилизованных
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Работники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) освобождают насильно мобилизованных за взятку в 3–10 тыс. долларов, заявил украинский депутат Артем Дмитрук.

    «Из здания ТЦК два выхода: первый – в один конец, а второй – за 3–10 тыс. долларов домой, но только до следующего раза», – цитирует Дмитрука ТАСС.

    Парламентарий также отметил, что в среднем группа военкомов за одного мобилизованного получает 100 долларов. При этом суммы могут варьироваться в зависимости от региона. В день одна группа, состоящая из трех-шести человек, может мобилизовать от пяти до 20 человек. На блокпостах, по его словам, число мобилизованных может достигать сотен в день.

    Ранее украинский военнопленный заявил, что пограничники на Украине убили мужчину, который пытался покинуть страну, заплатив им взятку. Другой украинский военнослужащий сообщил, что его знакомый сбежал в Польшу за 3 тыс. долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.

    Коментарии (4)
    23 января 2025, 09:35 • Новости дня
    Киев предложил отправить 50 тыс. западных военных на Украину

    FT сообщил о возможности отправки 40–50 тыс. западных военных на Украину

    Киев предложил отправить 50 тыс. западных военных на Украину
    @ Markus Scholz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские чиновники полагают, что для обеспечения безопасности на границе союзники могли бы отправить на Украину до 50 тыс. иностранных военных в рамках урегулирования конфликта.

    Украинские чиновники рассматривают возможность отправки около 40–50 тыс. военных от союзников для обеспечения безопасности на границе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Эти обсуждения проходят между Киевом и его западными партнерами в рамках возможного урегулирования конфликта. Считается, что такие силы могли бы действовать на тысячекилометровой линии фронта.

    Бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд оценил необходимое количество войск в 40 тысяч, отметив, что такая численность позволит избежать превращения сил в «легкую цель». Также это количество войск не потребует немедленного подкрепления. Он добавил, что эти силы могли бы быть организованы в рамках специальной коалиции, в которую могли бы войти Британия, Франция и Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания. Газета сообщала, что Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине». Британия планирует возглавить миротворческую миссию на Украине.

    Коментарии (9)
    23 января 2025, 14:27 • Новости дня
    Зеленский допустил переговоры с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа

    Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа

    Зеленский допустил переговоры с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности, подчеркнув важность дипломатических усилий.

    Зеленский подчеркнул, что готов использовать все возможные средства для достижения этого. Он выразил уверенность в том, что Трамп способен обеспечить Украине сильную и необратимую безопасность, что позволит двигаться по дипломатическому пути, сообщает ТАСС.

    «Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну», – отметил Зеленский, отвечая на вопрос о возможных изменениях в его позиции.

    Кроме того, президент Украины не исключил, что переговоры могут начаться даже в случае, если Киев не вернется к границам 2022 года, которые ранее рассматривались как необходимое условие. Он подчеркнул, что на это решение влияют не только США, но и Европейский союз, а также страны Глобального Юга.

    Ранее Путин выразил готовность к диалогу с администрацией Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.

    При этом британские СМИ сообщили о возможной сложности переговоров по Украине между Трампом и Путиным.

    Между тем новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (17)
    23 января 2025, 12:48 • Новости дня
    Генсек НАТО: Поражение Киева обойдется Западу в триллионы

    Генсек НАТО Рютте предупредил о многотриллионных затратах Запада при поражении Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поражение Киева заставит Запад потратить триллионы вместо миллиардов на сдерживание России, повысив оборонные расходы до 3% ВВП, заявил генсек НАТО Марк Рютте на форуме в Давосе.

    Как сообщает РИА «Новости», Рютте заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией приведет к тому, что Западу придется увеличить свои оборонные расходы до 3% ВВП. По его словам, это потребует дополнительных триллионных затрат, а не миллиардов, как планировалось ранее.

    Генсек НАТО также отметил, что поражение Киева создаст необходимость в значительно большем сдерживании со стороны альянса, что обойдется гораздо дороже, чем в текущих условиях.

    Он добавил, что ситуация на Украине представляет собой не просто европейский конфликт, но и важный геополитический вопрос, требующий внимания мирового сообщества.

    Рютте также призвал обеспечить Украине «выгодную позицию» за столом переговоров для достижения «устойчивого мира».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить количество военных в ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи.

    Украинские чиновники полагают, что для обеспечения безопасности на границе союзники могли бы отправить на Украину до 50 тыс. иностранных военных в рамках урегулирования конфликта.

    Между тем президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, подчеркнув необходимость увеличения помощи от европейских стран.

    Коментарии (4)
    23 января 2025, 08:34 • Новости дня
    Пленный солдат заявил о брошенных раненых военных ВСУ в Великой Новоселке

    Украинские военные в Великой Новоселке оставили тяжелораненых без помощи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ в районе Великой Новоселки, по словам пленного солдата Кирилла Козлова, эвакуируют только легкораненых, оставляя тяжелораненых без помощи.

    Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Великой Новоселки забирают с поля боя только легкораненых, передает ТАСС. Об этом рассказал пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады Кирилл Козлов. По его словам, выводят только тех, кто может самостоятельно передвигаться.

    Козлов отметил, что если военнослужащий ранен в ногу и не может идти сам, его оставляют, несмотря на обещания об эвакуации, которые даются при отправке на фронт. Раненых в руку, по его словам, могут забрать, так как они способны передвигаться сами.

    Сам Козлов попал в плен несколько дней назад к северу от Великой Новоселки. До службы в армии он работал юристом в Одессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Великой Новоселке начались бои на трех направлениях, а позже стало известно, что ВСУ использовали мирных жителей этого населенного пункта как живой щит, и в итоге ВСУ начали эвакуацию своих сил из Великой Новоселки.

    Коментарии (0)
    22 января 2025, 21:57 • Новости дня
    Генерала ВСУ Галушкина повторно задержали на Украине

    ГБР Украины повторно задержало генерала Галушкина по новому обвинению после залога в 120 тыс. долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-командующего оперативно-тактическим управлением «Харьков» ВСУ Юрия Галушкина задержали повторно после выхода из СИЗО, ему предъявлено новое обвинение в содействии самовольному оставлению поля боя бойцами, сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины.

    В украинском Госбюро расследований (ГБР) заявили, что Галушкин был отпущен под залог в 120 тыс. долларов, но в связи с появлением новых фактов его вновь арестовали.

    По информации ведомства, Галушкину инкриминируют содействие самовольному оставлению поля боя и отказ от применения оружия. Ранее он обвинялся в халатности и бездействии, приведших к утрате территорий в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ обнаружили факты, свидетельствующие о том, что экс-командующий неправильно оценил ситуацию на линии обороны, что послужило причиной отступления бойцов. В результате ему будет предъявлено новое обвинение по соответствующей статье.

    Госбюро расследований Украины ранее сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск по аналогичным обвинениям. Подозреваемые якобы оставили свои позиции.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что в Киеве начались массовые репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ, санкционированные американскими структурами.

    На Украине были арестованы Юрий Галушкин, экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 155-й механизированной бригады, и генерал-лейтенант Артур Горбенко, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны.

    Кроме того, в Запорожье арестованы бывший командир одной из бригад территориальной обороны и его супруга.

    Коментарии (0)
    22 января 2025, 23:56 • Новости дня
    Во Франции полицейские застрелили мужчину в церкви

    Полицейские застрелили мужчину с ножом в церкви коммуны Брив во Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    В коммуне Брив на юго-западе Франции полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножом в церкви, куда он ворвался после угона автомобиля.

    По сообщению телеканала BFMTV, инцидент произошел в коммуне Брив в департаменте Коррез на юго-западе Франции. Мужчина, угнав автомобиль, бросил его неподалеку и ворвался в местную церковь.

    При задержании он угрожал преследовавшим его полицейским ножом. В ответ на это сотрудники правоохранительных органов открыли огонь на поражение. От полученных ранений злоумышленник скончался на месте.

    Расследование инцидента уже начато. В настоящий момент ведется выяснение личности 40-летнего мужчины и его возможных мотивов для совершения преступления. По предварительной информации, он действовал один.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Шериф был приговорен французским судом к пожизненному заключению за пособничество терроризму и влияние на одного из исполнителей нападения на Charlie Hebdo.

    В немецком городе Мангейм неизвестный с ножом атаковал консервативного политика и критика ислама Михаэля Штюрценбергера, а правоохранители использовали огнестрельное оружие для остановки нападавшего.

    Словосочетание «гражданская война» все чаще употребляется для описания ситуации в Европе, особенно во Франции, что стало очевидным на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинцами.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин присвоил 166-му мотострелковому полку имя генерала Плиева
    Российские войска освободили Соленое в ДНР
    Писателя Пелевина внесли в список угроз национальной безопасности Украины
    Генсек НАТО обрадовался угрозе санкций Трампа против России
    В Якутии зафиксировали самую низкую на планете температуру за сутки
    Президент Польши заявил о невозможности «полной победы» Украины над Россией
    Бывший депутат Глущенко получил 24 года за тройное убийство на Кипре

    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии решили разыграть Тартус

    Дамаск отказался от соглашения с российской компанией об управлении портом Тартус. Эксперты отмечают, что решение новых властей Сирии может стать реверансом в сторону Запада. Тем не менее у Москвы до сих пор имеются шансы на сохранение военных баз в арабской республике. Как произошедшее повлияет на диалог Москвы и Дамаска? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Байден исполнил мечту советских пионеров

    В последние часы своего президентства Джо Байден неожиданно амнистировал индейского активиста Леонарда Пелтиера, отбывавшего в тюрьме два пожизненных срока. Как этот человек стал знаковой фигурой для всех школьников СССР – и почему его освобождение имеет особое значение именно в текущий политический момент? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............