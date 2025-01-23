FT сообщил о возможности отправки 40–50 тыс. западных военных на Украину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские чиновники рассматривают возможность отправки около 40–50 тыс. военных от союзников для обеспечения безопасности на границе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Эти обсуждения проходят между Киевом и его западными партнерами в рамках возможного урегулирования конфликта. Считается, что такие силы могли бы действовать на тысячекилометровой линии фронта.

Бывший высокопоставленный чиновник НАТО Камиль Гранд оценил необходимое количество войск в 40 тысяч, отметив, что такая численность позволит избежать превращения сил в «легкую цель». Также это количество войск не потребует немедленного подкрепления. Он добавил, что эти силы могли бы быть организованы в рамках специальной коалиции, в которую могли бы войти Британия, Франция и Нидерланды, а также страны Балтии и Северной Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания. Газета сообщала, что Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине». Британия планирует возглавить миротворческую миссию на Украине.