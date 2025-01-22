В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.0 комментариев
Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины
Зеленский заявил, что Европа должна содержать миллионную армию Украины без НАТО
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.
Зеленский заявил, что если Украина не станет членом НАТО и не получит четких гарантий безопасности, Киев планирует увеличить численность ВСУ до 1 млн человек, передает ТАСС.
При этом лидер украинского режима подчеркнул необходимость содержания такой армии и обратился к европейским странам с просьбой о поддержке.
Зеленский отметил, что Европа должна взять на себя расходы на содержание армии, так как Украина защищает не только себя, но и европейские ценности.
Кроме того, он высказал мнение, что членство Украины в НАТО будет обходиться Европе дешевле, чем финансирование миллионной армии. Он также поддержал идею размещения на территории Украины западных войск, отметив, что минимально необходимое количество – 200 тыс. иностранных солдат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС Центральной Европы и должна проявить уважение к руководителям европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.