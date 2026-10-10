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Премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам
Премьер Финляндии Орпо предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для российских граждан, попытавшись объяснить эту инициативу соображениями безопасности.
Финский премьер Петтери Орпо призвал не пускать российских туристов в Европу. Глава правительства страны Суоми намерен поднять этот вопрос на европейском уровне, передает РИА «Новости».
«На заседании Евросовета на следующей неделе я предложу конкретную меру – прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу», – заявил Орпо в программе телерадиокомпании Yle. Свою идею он попытался обосновать соображениями безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Российском союзе туриндустрии допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.
В прошлом месяце Еврокомиссия засекретила данные о выданных гражданам России визах. Ранее европейское ведомство зафиксировало резкий рост выдачи разрешительных документов для въезда.