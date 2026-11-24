Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.0 комментариев
Еврокомиссия предложила ужесточить выдачу туристических виз россиянам
ЕК предложила ужесточить условия выдачи виз туристам из России
Еврокомиссия (ЕК) в рамках 22-го пакета санкций предложила ужесточить условия выдачи туристических виз гражданам России.
ЕК рекомендует странам ЕС не принимать российские паспорта без биометрических данных и проводить «тщательную индивидуальную проверку» всех россиян на границах Шенгенской зоны, передает ТАСС.
Также предлагается проверять отпечатки пальцев по базе SIS и вносить туда отказы во въезде, чтобы предотвратить попытки проезда через другие пункты. Эти меры входят в предложение о полном запрете на выдачу виз всем участникам спецоперации.
Для вступления в силу 22-й пакет санкций должен быть утвержден Советом ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дания предложила странам Евросоюза приостановить выдачу туристических виз россиянам и отказаться от признания небиометрических паспортов. На прошлой неделе в проект новых санкций ЕС вошел запрет на выдачу виз российским спортсменам.
Еврокомиссия предложила запретить европейским гражданам занимать руководящие должности в российских компаниях, а россиянам – использовать государственную символику на международных соревнованиях в Европе и входить в руководство спортивных федераций ЕС.
В прошлом месяце замглавы МИД России Александр Грушко заявил о вреде визовых санкций против россиян для самого Евросоюза.