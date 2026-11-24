ЕК предложила ужесточить условия выдачи виз туристам из России

Tекст: Вера Басилая

ЕК рекомендует странам ЕС не принимать российские паспорта без биометрических данных и проводить «тщательную индивидуальную проверку» всех россиян на границах Шенгенской зоны, передает ТАСС.

Также предлагается проверять отпечатки пальцев по базе SIS и вносить туда отказы во въезде, чтобы предотвратить попытки проезда через другие пункты. Эти меры входят в предложение о полном запрете на выдачу виз всем участникам спецоперации.

Для вступления в силу 22-й пакет санкций должен быть утвержден Советом ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дания предложила странам Евросоюза приостановить выдачу туристических виз россиянам и отказаться от признания небиометрических паспортов. На прошлой неделе в проект новых санкций ЕС вошел запрет на выдачу виз российским спортсменам.

Еврокомиссия предложила запретить европейским гражданам занимать руководящие должности в российских компаниях, а россиянам – использовать государственную символику на международных соревнованиях в Европе и входить в руководство спортивных федераций ЕС.

В прошлом месяце замглавы МИД России Александр Грушко заявил о вреде визовых санкций против россиян для самого Евросоюза.