Spiegel: Власти Германии массово лишают сирийских беженцев защитного статуса

Tекст: Ольга Иванова

Немецкие власти все чаще отказывают сирийцам в предоставлении убежища, передает РИА «Новости». «Число сирийцев, у которых федеральное ведомство по делам миграции и беженцев аннулирует статус беженца, растет... За первую половину этого года 23,2% из в общей сложности 8320 проверок заканчивались отзывом или аннулированием защитного статуса», – отмечает издание Spiegel.

Количество новых заявок также стремительно сокращается. Если с 2013 года мигранты подали почти 980 тыс. прошений, то за первые шесть месяцев 2026 года зарегистрировано лишь около пяти тысяч. Уровень отказов достиг 68,6%, хотя ранее одобрялись практически все обращения.

При этом выходцы из Сирии активно работают в дефицитных секторах немецкой экономики, включая здравоохранение, торговлю и сферу доставки. Депортации в арабскую республику были приостановлены в 2011 году из-за вооруженного конфликта.

В конце марта канцлер Фридрих Мерц сообщил о готовности помочь в восстановлении Сирии для возвращения до 80% беженцев в ближайшие три года. Эту инициативу поддержали более 60% граждан Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае процесс массовой депортации сирийцев из Германии сорвался из-за отсутствия необходимых документов.

Ранее слова канцлера Фридриха Мерца о планах возвращения беженцев на родину вызвали политический скандал в Берлине.

В конце прошлого года глава правительства ФРГ заявил об отсутствии оснований для дальнейшего предоставления убежища выходцам из Сирии.