Tекст: Алексей Дегтярёв

Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке распустил коалицию с BSW, передает пишет Politico.

Причиной стали внутренние разногласия в партии BSW, приведшие к выходу двух депутатов и министра финансов из фракции. Это лишило коалицию необходимого большинства в ландтаге, где у нее был перевес в два голоса.

Войдке заявил, что после выхода членов BSW «основы для сотрудничества в коалиции больше не существует». По его словам, работа правительства была «затенена постоянными спорами внутри BSW». Несмотря на кризис, он продолжит руководить регионом в статусе премьер-министра правительства меньшинства и намерен в будущем провести переговоры о коалиции с Христианско-демократическим союзом (ХДС), с которыми у социал-демократов теперь будет большинство.

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдль в соцсетях призвала к немедленным досрочным выборам и отметила, что ее партия сейчас опережает другие политические силы в регионе с рейтингом 35%.

BSW была основана в 2024 году Сарой Вагенкнехт, которая остается влиятельным лицом в партии, несмотря на уход с поста лидера. Внутрипартийные разногласия были связаны с реформой регионального вещания и ролью самой Вагенкнехт, которую критиковали за чрезмерную персонализацию движения.

В ближайшие месяцы в восточных землях Германии ожидаются еще одни выборы, где АдГ рассчитывает впервые получить власть в региональном парламенте.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «Альтернатива для Германии» стала самой значительной политической силой в Восточной Германии, особенно в землях Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.