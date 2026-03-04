  • Новость часаAxios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер
    Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    В США оценили вероятного нового лидера Ирана
    Трамп предложил эскорт танкерам в Ормузском проливе
    Испания ответила на угрозы Трампа разорвать торговлю
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    2 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    7 комментариев
    4 марта 2026, 11:20 • Политика

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам.

    Китай «поддерживает Иран в защите суверенитета, безопасности, территориальной целостности и национального достоинства, в защите своих законных прав и интересов». Это заявил Ван И, глава МИД и самый авторитетный дипломат Китая, в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи. До того он призвал к «немедленному прекращению военных действий» и выдал маленький грязный секрет американской администрации.

    По свидетельству китайского министра, переговоры между Тегераном и Вашингтоном «достигли значительного прогресса», но «этот процесс был прерван вооруженным конфликтом». По версии президента США Дональда Трампа, который теперь пытается оправдать операцию в Иране перед народом, иранцы отказывались в чем-либо уступать.

    Ван И можно верить, он наверняка в курсе дел. Китай очень глубоко погружен в конфликт вокруг Ирана, пускай и нечасто заявляет свое присутствие, чтоб не провоцировать недоброжелателей. Более того, по одной из гипотез, в основе «Большой военной операции» Трампа в Иране (так он велел называть происходящее своему окружению – Operation Epic Fury) лежит стратегическое противостояние США и КНР.

    Формально все сходится. Главная цель Трампа на китайском треке на данный момент – это выгодный для США торговый договор с КНР. Чтобы он действительно был выгодным, Пекин должен пойти на большие уступки, но китайцы выдержали натиск Вашингтона, умело пользуясь преимуществом на рынке редкоземов. При этом Верховный суд США признал незаконными президентские тарифы на импорт – любимую «дубинку» Трампа, что еще сильнее ослабило американские позиции на переговорах. Те пошлины, которые президент ввел взамен, ограничены размером в 15% и сроком в 150 дней, после чего их должен утвердить Конгресс (а шансов на это немного).

    Шло к тому, что Пекин решит повременить с договором и дождаться очередного фиаско в американской тактике, ведь китайцы умеют ждать чуть ли не лучше всех в мире. Но уже в конце марта президент США летит в Китай с официальным визитом, ему там нужен результат, успех, победа, благо в ноябре важные выборы в Конгресс, и не столько даже избиратели (избиратели хотят, чтоб цены снизились), сколько спонсоры ждут сделки с КНР.

    Напрашивается вывод, будто нападение на Иран, как и похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это новая стадия давления Вашингтона на Пекин, значительно более агрессивная. Совокупно эти два государства обеспечивают четверть нефтепоставок в КНР.

    Своими операциями Трамп демонстрирует Китаю, что готов играть жестко – так, как мало кто ждал. А для Пекина это, помимо прочего, зрелище того, как сгорают огромные инвестиции и рушится кропотливо выстроенная система международного партнерства. Вывод, который должны сделать китайцы: лучше уступить Трампу и договориться с ним по-хорошему.

    В такой версии хорошо всё, если рассматривать войну в Иране как часть стратегической игры на «большой шахматной доске». Но она начинает хромать на обе ноги, если представить на месте игрока Трампа и начать вдаваться в детали.

    Например, ни Иран, ни Венесуэла не входят в шестерку основных поставщиков нефти в КНР, которая выглядит так – Россия, Саудовская Аравия, Малайзия, Ирак, Бразилия, Оман. Если говорить о критической зависимости, то она не у Китая. Наоборот, Венесуэла и Иран зависели от него как от покупателя на свой главный экспортный товар, полагаясь на то, что Пекин достаточно силен и влиятелен, чтобы обходить санкции и другие препятствия, чинимые США.

    При этом совершенно непонятно, каким образом происходящее должно влиять на позицию Пекина по торговому договору. Как бы ни было впечатлено руководство Китая, оно не будет экстраполировать операции в Венесуэле и Иране на КНР, потому что у КНР есть ядерное оружие, она вне зоны действия подобных операций. А если Пекин вдруг согласится стать сговорчивее, американцы не отыграют назад, вернув Мадуро с извинениями и оплатив Тегерану ремонт стратегических объектов.

    Наконец, главное – Трамп. Он никогда не был похож на того, кто любит и умеет играть в долгие стратегии. Он человек инстинкта, момента, яркого жеста здесь и сейчас, а также своего «хочу» и безапелляционной агрессии к тем, кого ненавидит. За что он ненавидит Иран – никто точно не знает, но это может быть что-то роде списка врагов, пополняемого на протяжении всей жизни. Когда в Тегеране захватили посольство США, Трампу было 33 года, и он, вероятно, был в числе миллионов американцев, горячо возжелавших мести.

    Напав на Иран, Трамп предал костяк своих MAGA-сторонников, воспринимавших его как миротворца, изоляциониста и врага глобалистской политики неоконов Буша-младшего. Однако Трамп не предал самого себя. Он всегда относился к Ирану крайне враждебно, с этим связаны многие его ошибки на президентском посту.

    Первый срок Трамп начал с того, что вывел США из «ядерной сделки» с Тегераном, чем обнулил годы работы дипломатов из шести стран, включая США и Россию, и сделал только хуже. Вскоре после начала второго срока Пентагон уже бомбил ядерные объекты Ирана. Прошел год в Белом доме – и Исламскую республику пытаются добить. Так что в последовательности по иранскому вопросу Трампу не окажешь – из всех актуальных вариантов стабильно выбирает самый крутой.

    Столь же стабилен Трамп в поддержке Израиля, правительство которого и мечтать не могло о большем, чем подбить США к нападению на Иран.

    Суровая правда для Венесуэлы и Ирана в том, что смена там режимов – давнее, горячее и осознанное желание значительной части американских элит, а не только Трампа.  

    К Венесуэле счет за то, что своровала у «хозяев» (то есть национализировала американскую собственность), поэтому с нее достаточно похищения президента, а Иран – это своего рода «кровник», когда допустимы крайние меры. Но обе страны для США верифицированные враги и самодостаточные цели, а не приложение к противостоянию с КНР.

    Погруженность китайского руководства в ближневосточные дела и резкое неприятие авантюры Трампа связано не с одним Ираном, а экономической деятельностью КНР на Ближнем Востоке в целом. Туда были вложены огромные инвестиции и там находятся значительные интересы, включая, конечно, и бесперебойные поставки нефти по Ормузскому проливу.

    Поэтому Пекин и лично Ван И предприняли колоссальные усилия для того, чтобы сделать этот регион предсказуемым и снизить риск новых войн. Китай пытался помирить вековечных врагов – Иран и арабские монархии, и невероятным образом преуспел, когда при его посредничестве был заключен договор о начале нормализации отношений между Ираном и саудитами.

    Теперь все эти успехи рассыпались: загнанный в угол Иран обстреливает цели на территории арабских союзников США, взрывы гремят по всему Ближнему Востоку, а дальше, вероятно, только хуже будет.

    Этим Трамп не Китаю навредил, а всему человечеству, за исключением Израиля, где считают, что большой ближневосточный пожар – это лучше, чем дееспособный иранский режим, но могут однажды и просчитаться.

    Главное
    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида
    TWZ: Пентагон перебрасывает подкрепление на Ближний Восток
    США начали военную операцию в Эквадоре
    Politico: Мерц стерпел нападки Трампа на лидеров Европы
    В Иране прошли похороны 175 погибших в результате удара США по школе
    Японский зоопарк предложил России капибар в обмен на белого медведя
    Росархив сообщил о трех письмах Ахматовой Сталину

    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида

    Война на Ближнем Востоке вскрыла сильную зависимость мировой авиации от нескольких аэропортов во главе с Дубаем. Минута простоя аэропорта стоит Дубаю один миллион долларов. Далее по цепочке сбой по маршрутам расходится по всему миру. Эта ситуация имеет сходство с проблемами авиации в пандемию, однако есть и различия. Потери несет в том числе и Россия. Подробности

    Перейти в раздел

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Война на Ближнем Востоке подрывает украинскую ПВО

    Из-за операции США и Израиля против Ирана Украина рискует столкнуться с дефицитом вооружений. Прежде всего речь идет о комплексах Patriot и ракетах к ним. Об этом предупредил Владимир Зеленский. Как отмечают эксперты, опасения Киева обоснованы: западные поставки оружия Украине будут идти теперь по остаточному принципу, что создаст серьезные риски для ВСУ на фронте. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    Перейти в раздел

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации